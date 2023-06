La Fête de la musique, Scène de villages à Beauvechain, le Relais pour la vie à Jodoigne: ça bouge en Brabant wallon

L’Hélécinois Liño, 8 ans, touché par la leucémie lymphoblastique aiguë de type haut, sera au Relais pour la vie à Jodoigne ce week-end. ©ÉdA

Et puis, il y a tout le reste comme la fête à Wavre avec la 56e cavalcade et la 482e procession du Grand Tour, la foire aux associations ce samedi à Chastre, des expositions comme celle du club photo Hypathia d’Ottignies expose ses plus beaux points de vue à l’Ermitage à Wavre, les nombreuses balades au programme (voir ci-dessous), le Relais pour la vie à Jodoigne…

Spectacle

Scène de villages à Beauvechain

Après Incourt et Ramillies, Scène de villages débarque à Beauvechain.

Après ses escales à Incourt et Ramillies, la tournée Scène de villages continue sa route dans l’Est du Brabant wallon et s’arrête ce samedi 24 juin à Beauvechain. Les spectacles et animations investiront, dès 14 h, la salle du Centre culturel de Beauvechain, à l’Boutroule, et les rues attenantes durant l’après-midi, avant d’emmener le public aux festivités proposées par Music Action dans le cadre des Fêtes de la musique. Au programme: conte, chant et théâtre d’objets avec "Croké-Là" de la Cie Le Pont des Arts, de la marionnette avec le spectacle "Viens, on se tire !" de la Cie La Corneille bleue, du cirque avec "Opticirque" de la Cie Longshow et du cirque de la langue avec le spectacle "Combadego" de la Cie Legoboum. En fin de journée, concert des Folk Dandies et animation Music Action.

ccbw.be/evenement/scene-de-villages-a-beauvechain/

"Le retour du champ" à Genappe

La troupe des Rout’Arts propose son spectacle des samedi 24 et dimanche 25 juin au Monty à Genappe. - ©MLDR

Après "L’odeur du café" et "Les oiseaux", les Rout’Arts de la culture et la MJ sont de retour avec un spectacle intergénérationnel mêlant chant, danse, projection vidéo et théâtre. Samedi 24 juin à 20 h 30, dimanche 25 juin à 16 h, au Monty.

www.ccgenappe.be

Expositions

Parcours d’artistes à Braine-l’Alleud

©ÉdA

Ce samedi 24 et ce dimanche 25 juin, de 13h à 18 h, la Maison de la culture propose son 2e parcours d’artistes. Ce parcours réunit une cinquantaine d’artistes. Parmi ceux-ci, Bernadette Vercruysse, Sophie Degryse et Maud Giuliato, trois élèves de l’École des Arts dont le travail a été sélectionné pour une exposition à la Galerie 360°, seront présentes à la galerie dans le cadre de ce parcours d’artistes. Vernissage du parcours à la Galerie du Môle ce vendredi 24 à 18 h 30.

02 854 09 01, culture@braine-lalleud.be

"Un canal au bout du jardin" à Tubize

Cette exposition réalisée par le SPW raconte l’histoire et la vie du canal Charleroi-Bruxelles. Au Musée de la Porte jusqu’au 13 août. Vernissage ce vendredi 23 juin à 19 h.

museedelaporte.be

"Le réel et l’imaginaire forment un tout indissociable" de Dominique De Raedt, à Lasne

Après une carrière d’éditrice dans un groupe d’édition franco-belge, la Lasnoise Dominique De Raedt profite du "temps retrouvé" pour se consacrer à ses passions artistiques, où la photographie occupe la première place. Elle expose jusqu’au 17 juillet dans les locaux de l’administration communale. Visite durant les heures d’ouverture, sur rendez-vous pris avec le service communal de la culture ou avec l’artiste.

Prise de rendez-vous: 0477 70 12 53, deraedt@gmail.comdominiquederaedtphoto.com

Braine-le-Château: exposition des ateliers artistiques de Notre Village

Les ateliers artistiques de Notre Village accueillent des personnes adultes porteuses d’un handicap. Le visiteur de l’exposition ne pourra qu’être impressionné par leur force expressive et créative loin des stéréotypes. Du 3 au 25 juin, du mercredi au dimanche, de 13h à 17 h, à la Maison du Bailli, Grand-Place, 20.

braine-le-chateau.be

"Sull’Impronta" à Wavre

Andrea Strizzi, sculpteur formé à l’académie des Beaux-Arts de Brera (Milan), où il enseigne actuellement, propose une série d’installations audio-tactiles avec son projet "Toccare il suono – Impronte Sonore", qu’il mène avec le percussionniste Stefano Corbetta. Gallery Nostrum, rue Florimond Letroye, 13. Vernissage ce samedi 24 juin, de 16h à 19 h. L’exposition se tient jusqu’au 8 juillet.

gallerynostrum.com

Jeune public

"Top Chap’ou le Rêve gourmand" à Néthen

Avec l’arrivée de l’été, le Petit Théâtre de Verdure propose de nouvelles aventures du Petit Chap’. Le samedi et le dimanche, du 24 juin au 8 juillet, chaque fois à 14 h 30. Petit Théâtre de Verdure, rue de Hamme-Mille, 135, à Néthen.

0475 70 26 44.

Musée

Visite du Musée d’horlogerie à Longueville

Le musée de l’horlogerie. ©ÉdA

C’est à deux pas de la chapelle au Chêneau qu’un atelier d’horlogerie de fine mécanique s’est installé. C’est là que la famille Pater crée des horloges originales et d’exception ou restaure des pendules et montres anciennes depuis plus de 40 ans. Depuis 1991, la maison a été aménagée en musée qui sera ouvert ce dimanche 25 juin. Sur réservation uniquement. Chemin de la Coquière, 2, 1325 Longueville.

www.chaumont-gistoux.be/evenements/visite-du-musee-dhorlogerie

Expositions

Nivelles: exposition annuelle du Petit Atelier pour les grands artistes

Peintures, dessins et bricolages réalisés par de jeunes enfants de Nivelles et environs, ainsi que par des adultes. Samedi 24 juin de 14h à 18 h, dimanche 25 juin de 10h à 15 h. Entrée gratuite. Institut de l’Enfant-Jésus, rue de Sotriamont, 1.

Marches/Balades

Marche Adeps à Hélécine

Dimanche 25 juin, dès 8 h, au départ du complexe sportif, rue Le Brouc, 5. Cette marche est organisée par le Centre sportif d’Hélécine, qui finance et entretient des circuits permanents de marche et de VTT.

Grégory Thomas (0477 92 56 55).

Marche Adeps à Oisquercq

Dimanche 25 juin, dès 8 h, au départ de l’école communale primaire d’Oisquercq, place Émile des Grées du Loû, 1.

Jogging Entité tubizienne ASBL, Isabelle Coosemans (0479 80 4 5 30).

Marche Adeps à Sart-Dames-Avelines

Dimanche 25 juin, dès 8 h, au départ de l’école Saint-Nicolas, rue du Try, 9. Ce rendez-vous est proposé par l’association des parents de l’école Saint-Nicolas, qui destine les éventuels bénéfices à divers projets scolaires (excursions, travaux d’aménagement…).

Association de parents de l’école Saint-Nicolas, Bertrand Lecomte (0498 90 14 07).

Balade pédestre, de Basse-Wavre au domaine de Longchamp

Dimanche 25 juin, à 10 h, au départ de la gare de Basse-Wavre. Balade de 6,9 km vers Dion, en passant aux abords du domaine de Longchamp et en longeant la Dyle lors du retour vers Wavre.

wavre.ecolo.be

Balade cycliste à Wavre

Dimanche 25 juin, à 10 h, au départ de l’hôtel de ville. Balade de 60 km proposée par le Gracq sur le thème "La Dyle est à nous".

gracqwavre.debaste.be

Rassemblement et balade moto à Houtain-le-Val

Ce dimanche 25 juin, le comité des fêtes d’Houtain-le-Val organise sa balade moto annuelle: 9 h 30, rassemblement et petit-déjeuner ; 10 h 30, départ de cette balade longue d’environ 100 km avec un arrêt prévu. Rassemblement sur la place du village à côté du château.

Amandine (0498 42 11 39).

Conférences

Comprendre la finance pour changer de société à Ottignies

Vous savez que quelque chose ne tourne pas rond et vous avez l’intuition que le problème vient de la finance ? Vous avez du mal à comprendre certains termes et certains concepts économiques ? Vous avez envie de mieux comprendre pour mieux agir ?

Au programme de ce vendredi 23 juin, à 18 h 30: le trading à haute fréquence. La Bouquinerie du pub, place du Centre, 1, à Ottignies.

financite.be

Musiques

SLR 5/New Band Ex à Ittre

Sal La Rocca (photo) est un des piliers du jazz belge, un des meilleurs contrebassistes du pays (Vaya Con Dios, Toots Thielemans, Philip Catherine, Steve Grossman, Lee Konitz…). Il revient avec un nouveau quintet et de nouvelles compositions. Ces dernières sonnent groovy, résolument optimistes. Dimanche 25 juin 17 h, Heptone, rue Haute, 7.

heptone.wordpress.com

Auditions des élèves de l’école de musique Rigaudon à Hamme-Mille

Les élèves violonistes, altistes et violoncellistes de l’école de musique Rigaudon présentent leur travail ce samedi 24 juin et ce dimanche 25 juin (à partir de 9h les deux jours) lors de plusieurs séances d’environ une heure. Salle de Mille, rue Jules Coisman, 31A.

www.rigaudon.be

Divers

Louvain-la-Neuve: bourse aux vélos

Bourse au vélo à Louvain-la-Neuve.

Dans le cadre de sa semaine interculturelle de juin, le Centre Placet organise trois journées aux couleurs du monde et ça commence ce samedi 24 juin à partir de 8 h. Au programme: brocante, spectacle pour enfants, atelier zéro déchet et animation par des artistes de rue, animation autour d’un four à pain, jeux en bois et atelier réparation de vélos animé par Morning Cycles LLN.

Centre Placet ASBL, rue des Sports, 2.

Waterloo: braderie-brocante de Joli-Bois

Du 23 au 25 juin. Brocante dimanche de 10h à 17 h.

www.brocante-waterloo.be

Carrefour du livre et de la BD au bord du lac de Genval

Ce dimanche 25 juin, de 10h à 18 h, 29e Carrefour du livre et de la BD. Présence d’auteurs locaux, de bouquinistes et d’auteurs BD.

www.si-rixensart.be

La Hulpe: "Un musée dans un parc"

Ce dimanche 25 juin, à 15 h, la Fondation Folon propose une visite guidée intitulée "Un musée dans un parc" pour découvrir les liens entre le parc du domaine Solvay et l’artiste Jean-Michel Folon. Durée: environ 1 heure 30. Le promeneur recevra les clefs de compréhension pour appréhender l’œuvre de l’artiste afin d’effectuer par la suite sa visite libre du musée. Inscription obligatoire. Fondation Folon, drève de la Ramée, 6A.

fondationfolon.be/events/visite-guidee-pour-les-individuels-un-musee-dans-un-parc

Déjeuner texan à Villers-la-Ville

Le traditionnel petit-déjeuner du mois de juin aura pour thème le Texas avec comme animation, le groupe de danse Country Genappe. Dimanche 25 juin, dès 9 h 30, dans le jardin du Syndicat d’initiative, rue de l’Abbaye, 53.

071 87 98 98.

Théâtre

"Les Mystères de Pandore", à Wavre

Il y a bien longtemps, une femme, la première femme du monde, a ouvert une jarre secrète reçue des dieux. Cette femme s’appelle Pandore et on dit que tous les malheurs du monde sont venus d’elle. Et si chacun d’entre nous avait une Pandore à l’intérieur de soi qui invite à (re)découvrir le mystère de la vie, qui ouvre les portes de secrets trop longtemps étouffés… Ce vendredi 23 juin et ce samedi 24 juin, les deux jours à 20 h 30, à l’Espace de cultures Columban, chemin de Vieusart, 162. Réservation obligatoire.

columban.be/