Avec une vingtaine de nouvelles communes participantes pour un total de 51 villes et communes associées, la Fête de la musique s’étoffe chaque année un peu plus. Elle se dote pour cette 39e édition de nouvelles scènes, de nouvelles sonorités, et fait la part belle aux artistes wallons et bruxellois, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

À Bruxelles, après deux éditions à la Cité administrative, la grande fiesta, point d’orgue de l’événement, reprendra ses quartiers les 23 et 24 juin au parc du Cinquantenaire. La programmation y sera éclectique, entre hip-hop (Soso Maness, Isha x Limsa D’Aulnay, Primero…), rock (Endless Dive, Ada Oda), psyché (Lalalar, Al-Qasar), reggae (Dub Inc) et pop/rock (Rori, Safia Nolin, Charles). Les concerts se succéderont également sur d’autres scènes de la région ainsi que sur le réseau de la STIB.

En Brabant wallon

Les cinq provinces wallonnes ne seront pas en reste et en Brabant wallon, vous pourrez faire la fête à Braine-l’Alleud, Lasne, Louvain-la-Neuve, Ophain, Rixensart, Villers-la-Ville et Waterloo. Ces communes-là sont reprises dans le programme officiel mais bien d’autres organisations sont programmées partout dans la province.

À Braine-l’Alleud, le rendez-vous est fixé ces 23 et 24 juin dans le jardin de l’école de musique Arti’Zik, avec notamment Jakomo et Manitou.

À Louvain-la-Neuve, la Ferme du Biéreau propose ce 24 juin un spectacle jeune public, Gnantaga, du groupe éponyme de musiciens chanteurs percussionnistes de Ouagadougou. Et, pour les plus grands, les concerts du duo belgo-britannique June Road et du Liégeois Aprile.

À Rixensart, ce 24 juin, dans le parc de la maison communale: Aurel, Marie Warnant, Natani, les élèves de l’académie, Lizco, un focus sur deux formations liées au label Cypres – Élodie Vignon & Sarah Laulan, Elsa De Lacerda & Pierre Solot – et des animations jeune public.

À Ophain, ce vendredi 23 juin, l’ASBL Notre Village, qui accueille près de 230 personnes adultes déficientes mentales, fait le plein de bonnes surprises et d’énergie. Vous êtes cordialement invités à une fin de journée festive où se côtoieront sonorités africaines, hip-hop et même techno.

Ajoutons que BJ Scott, Doria D et Marie Warnant chanteront samedi à Villers-la-Ville et qu’à Waterloo, l’affiche est pléthorique, c’est une habitude…

À Nivelles, pas loin de 30 concerts sont programmés depuis mercredi et jusqu’à dimanche dans le centre-ville (de Nivelles Village aux établissements horeca, en passant par le cloître de la collégiale ou la Maison de la laïcité).

Et il y a encore beaucoup d’autres endroits où l’on fera la fête à la musique. Et pour rappel, tout est gratuit.

Programme complet, commune par commune sur fetedelamusique.be, facebook.com/fetedelamusiquefwb.