Brabant wallon : des coulées de boue limitées à Orp-Jauche

Le service technique a réagi assez rapidement, pour éviter que des situations dangereuses ne surviennent. La rue du Pirchat, par moments envahie par la boue, a par exemple assez vite pu être rouverte à la circulation. "Entre Orp et Noduwez, il y a eu des coulées de boue. Mais ça a été nettoyé rapidement", confirme la conseillère communale Thérèse d’Udekem d’Acoz.

Du côté de Chastre et Walhain, très touchées lors des terribles orages de 2021, rien à signaler ce jeudi. "La pluie a été régulière, mais pas particulièrement intense et les cours d’eau ont bien tenu", commentait en fin de journée Xavier Dubois, bourgmestre de Walhain, qui dressait le même constat que son homologue de Chastre, Thierry Champagne. Rien à signaler non plus à Perwez.

À l’ouest de la Jeune province, une pré-alerte de crue a été lancée assez tôt. Mais finalement le niveau des cours d’eau est resté assez stable, y compris au niveau de la Senne, la grande menace. "Il y a eu un peu plus d’intensité à deux ou trois moments, mais rien de dramatique, rassure l’échevin Pierre Anthoine. Cinq équipes ont tourné toute la journée, avec un responsable inondation à l’intérieur de la camionnette et trois ou quatre ouvriers voirie. Finalement, tout s’est bien passé. On craignait surtout les coulées de boue, vu la sécheresse de ces dernières semaines." Quelques barrages flottants ont été placés à l’entrée des champs, "surtout les champs de pommes de terre et de maïs. On sait que la culture du blé est nettement moins problématique. C’est apparemment efficace, car on n’a constaté aucun souci".

Pas de souci majeur non plus à Rebecq où les services sont intervenus pour retirer l’eau qui s’était accumulée sans gravité au rond-point de la drève Léon Jacques.