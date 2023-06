Villers-la-Ville : l’unanimité pour un nouveau Groupe d’action locale

Mais les responsables de ce "GAL du Pays des Quatre Bras", il y a quelques mois déjà, avaient fait part de leur intention d’introduire une nouvelle candidature auprès de la Région, histoire de rééditer l’expérience pour la période de 2024 à 2028. Un appel à nouveaux projets avait dès lors été lancé cet hiver en direction du secteur privé (le GAL est un partenariat public-privé) et de l’associatif.

"Avec un grand succès, a précisé lors du dernier conseil communal villersois Olivier Servais, le coordinateur du GAL. Nous avons reçu plus de 100 propositions, venant notamment de Villers-la-Ville. Elles ont toutes été analysées par l’assemblée générale et une vingtaine ont été retenues comme prioritaires. Elles ont été articulées autour de sept projets principaux."

Ces projets intégrant les propositions d’actions des citoyens, des entreprises et des associations constituent la base de la nouvelle candidature qui sera soumise à la Région. D’après les informations des responsables, il y a 23 candidatures qui ont été rentrées pour la Wallonie, et une vingtaine seront retenues pour être financées. Un montant d’un peu plus d’1,7 million est sollicité pour les nouveaux projets, et la décision devrait tomber cet automne.

La "stratégie de développement" de ce potentiel nouveau GAL a été présentée aux élus villersois la semaine dernière. Il y est notamment question de soutenir les pratiques agricoles innovantes, promouvoir l’autonomie alimentaire avec un marché de produits locaux qui pourrait être itinérant dans les trois communes, ou encore en matière touristique de mettre l’accent sur la randonnée. Y compris en créant sur le territoire une aire de bivouac pour passer une nuit sous tente.

En matière d’énergie, il est aussi envisagé de tirer parti de la biomasse agricole pour alimenter des chaufferies, et de développer des formations en isolation.

Un programme manifestement convaincant puisque les élus villersois ont approuvé cette stratégie à l’unanimité.