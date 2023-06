SDT en Brabant wallon: Dimitri Legasse (PS) exprime ses inquiétudes sur l’accès au logement et à la propriété

"On connaît les prix du foncier en Brabant wallon. On connaît les difficultés d’accès au logement et à la propriété en Brabant wallon, insiste Dimitri Legasse. Rendre le bâti moins épars risque d’accentuer ces difficultés. Je ne suis pas en train de dire qu’il faut renoncer à cet objectif, mais il faut absolument prévoir des mesures d’accompagnement pour permettre aux jeunes générations d’accéder au logement et à la propriété. On ne dit rien de ces éléments d’accompagnement. Je crains qu’on aille au-devant d’années difficiles en Brabant wallon si on ne réagit pas."

"Je soutiens la philosophie du SDT mais…"

Le député rebecquois tient à préciser qu’il approuve la philosophie du SDT de vouloir préserver les espaces verts et agricoles. Mais il trouve néanmoins des défauts au projet et estime que le gouvernement wallon veut avancer trop vite: "Je ne vais pas remettre la philosophie du schéma de développement territorial en cause. Je la soutiens. Mais je ne cache pas que j’ai, comme parlementaire, des questionnements, des soucis avec ce plan qui, je le rappelle, n’a pas été soumis au parlement puisqu’il est d’initiative gouvernementale."

Le Rebecquois craint que, comme sa Commune, de nombreuses Communes formulent des remarques ou rejettent le SDT. "Le gouvernement va un peu vite en besogne. Les Communes et les citoyens doivent faire face à des documents d’une complexité folle, même pour les initiés. C’est tout sauf de bonnes conditions de formes et de délais que de demander de se prononcer dans les 60 jours. Je pense que cela mériterait de prendre le temps. Et si cela nous amène après les élections, ce n’est pas très grave."

Ça grogne déjà dans les communes brabançonnes

Dans les communes du Brabant wallon, l’accueil du SDT n’est pas enthousiaste partout. Le conseil communal de Tubize a déjà remis un avis négatif concernant le SDT tandis que le bourgmestre de Villers-la-Ville, Emmanuel Burton (MR), a déjà fait savoir que sa majorité est opposée à l’idée de densifier l’habitat dans les villages villersois.

À Rebecq aussi, le SDT n’est pas passé: "Je crains que de nombreuses Communes rencontrent des difficultés similaires à celles rencontrées à Rebecq avec l’oubli de certaines centralités. J’ai l’impression que les villages ne sont plus pris en compte, qu’ils n’apparaissent pas dans le SDT."

"On a complètement oublié les interactions avec la Flandre et Bruxelles"

Le schéma de développement territorial wallon prend trop peu en compte les interactions avec les régions voisines, ajoute Dimitri Legasse: "Pour les communes du Brabant wallon, ces interactions sont pourtant capitales. On ne peut pas penser l’aménagement du territoire du Brabant wallon sans tenir compte des régions flamande et bruxelloise. Ça aurait mérité d’être étudié. C’est, pour moi, une carence majeure du SDT".