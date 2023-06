Où faudra-t-il densifier l'habitat? Voici toutes les centralités prévues en Brabant wallon par le schéma de développement territorial (SDT)

Ce SDT a pour objectif de limiter l’étalement urbain l’artificialisation des sols pour se conformer à l’objectif européen du " Stop béton ", à savoir la fin des nouvelles artificialisations en 2050.

Le SDT prévoit, dans ce cadre, des "centralités" urbaines ou villageoises où l’habitat sera densifié. Les Communes pourront définir leur propre schéma de développement. Mais, sans version communale, c’est le plan régional, et les centralités qui y sont reprises, qui s’imposera, par défaut.

Quelle densité dans les centres-villes et centres-villages ?

Quelles densités sont prévues par le schéma de développement territorial wallon ? La densité nette en logements des projets devra être de plus de 20 logements à l’hectare dans les centralités villageoises ; de plus de 30 logements à l’hectare dans les centralités urbaines, ; et de plus de 40 logements à l’hectare dans les centralités urbaines situées dans un pôle.

Les centralités en Brabant wallon : en rouge, les centralités urbaines de pôle; en orange, les centralités urbaines; et en jaune, les centralités villageoises)

Hors de ces centralités, les projets comportant du logement devront prévoir une densité nette inférieure ou égale à 10 logements à l’hectare. Les projets devront être localisés en continuité ou à proximité immédiate du tissu bâti existant.

(Les extraits de plan ci-dessous sont repris de l’annexe accompagnant l’enquête publique. Ils sont reproduits dans la définition présentée dans ce document consultable ici - fichier pdf - les centralités urbaines de pôle sont indiquées en rouge ; les centralités urbaines sont en orange ; et les centralités villageoises en jaune)

Beauvechain

Beauvechain ©SDT

Des centralités villageoises sont prévues à Hamme-Mille et à Beauvechain (autour de la rue de l’Église Saint-Sulpice).

Braine-l’Alleud

Braine-l’Alleud est considéré comme une centralité urbaine de pôle, où le nombre de logements à l’hectare doit donc être supérieur à 40. Cette zone s’étend jusqu’à Waterloo, au ring, à Sart-Moulin et au terrain de foot d’Ophain. Lillois-Witterzee est repris comme centralité villageoise sur une superficie assez importante de part et d’autre de la N27.

Braine-l’Alleud

Une petite centralité villageoise est aussi tracée à Bois-Seigneur-Isaac.

Braine-le-Château

Braine-le-Château

Le centre de Braine-le-Château, approximativement des terrains de football au Comptoir des Îles, et du Lidl au terrain de base-ball, est une centralité villageoise. Wauthier-Braine l’est aussi.

Chastre

C hastre

Les centralités villageoises de Chastre et de Blanmont se touchent. La rue de Bau ne fait pas partie de la centralité de Blanmont. La centralité de Chastre reprend quasiment l’ensemble du centre-village. Une petite zone de centralité villageoise est aussi prévue à Gentinnes. Les autres villages de Chastre ne sont pas concernés.

Chaumont-Gistoux

Chaumont-Gistoux

Une seule centralité est prévue dans la commune de Chaumont-Gistoux, dans le centre de Gistoux, de l’Intermarché jusqu’à la sortie du village sur la chaussée de Huy.

Court-Saint-Étienne

Court-Saint-Étienne

Une centralité urbaine est prévue à Court-Saint-Étienne. Elle s’étendra des limites d’Ottignies-Louvain-la-Neuve au cimetière de Court-Saint-Étienne sur la N275 et jusqu’à La Courtoise sur l’avenue des Combattants. Des centralités villageoises sont dessinées à Tangissart et à Sart-Messire-Guillaume.

Genappe

L’ensemble du centre de Genappe, ancienne sucrerie comprise, est repris comme centralité urbaine. Cette zone s’étend légèrement au-delà la N5.

Genappe

Une centralité villageoise est imaginée à Bousval.

Grez-Doiceau

Trois centralités villageoises sont prévues sur la commune de Grez-Doiceau. La plus étendue se trouve à Grez. Elle commence dès le rond-point à l’intersection des N25 et N240 et s’achève aux feux tricolores. Elle s’éloigne de la N240 jusqu’à la rue Mazain et jusqu’au Stampia.

Grez-Doiceau

Des centralités villageoises sont aussi prévues à Gastuche, sur l’ensemble du village, et à Pécrot, autour de la gare et de l’église.

Hélécine

Hélécine

La seule centralité villageoise d’Hélécine s’articule autour de la rue de la Station, de la rue de Flone (hors de la zone) à la rue Saint-Job. Une bonne partie de la rue d’Ardevoor fait aussi partie de la zone.

Incourt

Incourt

Il n’y aura qu’une seule centralité villageoise à Incourt: elle s’étendra autour de la carrière d’Opprebais et de la N91 à hauteur de l’AD Delhaize.

Ittre

Ittre

Deux centralités villageoises sont prévues à Ittre: la première dans le centre-village d’Ittre ; et la seconde, un peu plus grande, à Virginal.

Jodoigne

Jodoigne

La ville de Jodoigne est considérée comme une centralité urbaine de pôle. La zone couvre pratiquement l’ensemble de la ville. Aucun village de la commune n’est considéré comme une centralité.

La Hulpe

La Hulpe

Le centre de La Hulpe (jusqu’à l’avenue Adèle, la rue Lauwers, mais aussi la rue du Rouge Cloître) est considéré comme une centralité urbaine. Cette zone s’arrête après l’intersection de l’avenue Reine Astrid et de l’avenue des Névelaines.

Lasne

Une centralité villageoise est prévue à Ohain, entre les routes de Genval et d’Ohain.

Une autre centralité villageoise s’étend autour du centre de Lasne, du centre sportif au Carrefour.

Lasne ©EdA

Mont-Saint-Guibert

Mont-Saint-Guibert

Le centre de Mont-Saint-Guibert, de part et d’autre de la ligne de chemin de fer, est considéré comme une centralité villageoise.

Nivelles

Il n’y a qu’une seule centralité prévue à Nivelles mais elle est imposante: la centralité urbaine de pôle constituée par la ville de Nivelles s’étend jusqu’au Shopping Center mais pas jusqu’à l’ensemble du ring. Le Mont-Saint-Roch en fait partie mais pas la Campagne du Petit Baulers.

Nivelles

Le Vert Chemin, le boulevard de la Résistance, et la chaussée de l’Europe en sont les parties les plus éloignées de la collégiale. Aucun village de Nivelles ne constitue une centralité villageoise.

Orp-Jauche

Orp-Jauche sera constitué de deux centralités villageoises: Orp et Jauche.

La centralité de Jauche s’articule autour de la N240, du fleuriste Fleurs de Lou à l’ancien Intermarché.

Orp-Jauche

La centralité d’Orp est constituée par les villages d’Orp-le-Grand et d’Orp-le-Petit, mais pas Maret. Les rues de Fontigny et du Pirchat sont concernées.

Ottignies-LLN

Ottignies-Louvain-la-Neuve comportera deux centralités urbaines de pôle.

Ottignies-Louvain-la-Neuve

La première correspond à Louvain-la-Neuve. La seconde, à Ottignies, s’étendra des limites communales avec Wavre à celles avec Court-Saint-Étienne. Limelette, le Buston, le Petit Ry, les Coquerées en font partie, mais pas Céroux et Rofessart.

Perwez

Le centre de Perwez sera considéré comme une centralité urbaine. La zone correspondra plus ou moins aux limites de l’agglomération.

Perwez

L’autre centralité, villageoise celle-ci, est localisée à Thorembais, entre le rond-point de la Ville de Wavre et le Mr Bricolage.

Ramillies

Ramillies

Deux centralités villageoises sont prévues dans la commune de Ramillies: l’une à Gérompont (la zone comprenant notamment l’Intermarché, la maison de repos, les rues Pierre et Detry) ; et l’autre autour de l’ancienne gare d’Autre-Église.

Rebecq

Rebecq

Rebecq est considéré comme une centralité villageoise, tout comme le village de Bierghes.

Rixensart

Rixensart

Pratiquement toute la commune de Rixensart est considérée comme une centralité urbaine. Rosières ne fait pas partie de la zone, tout comme quelques rues proches des limites de la commune avec Lasne.

Tubize

Tubize est considéré comme une centralité urbaine de pôle. La zone couvre la ville de Tubize et déborde sur une partie de Clabecq.

Saintes est considérée comme une centralité villageoise.

Tubize

Le conseil communal de Tubize a déjà remis un avis négatif concernant le SDT.

Villers-la-Ville

Villers-la-Ville

Trois villages de la commune sont considérés par la Région comme des centralités villageoises: Villers-la-Ville, Tilly et Marbais. Le bourgmestre de Villers-la-Ville a déjà fait savoir que sa majorité était opposée à l’idée de densifier l’habitat dans les villages villersois.

Walhain

Le centre de Walhain-Saint-Paul constitue la seule centralité villageoise de la commune.

Walhain

La centralité villageoise de Chastre déborde toutefois sur une partie de Perbais.

Waterloo

Waterloo

Pratiquement l’ensemble de la commune est repris dans la centralité urbaine de pôle de Waterloo. La forêt de Soignes n’y figure pas. Le Vert-Coucou non plus, mais celui-ci est repris dans une centralité villageoise.

Wavre

Wavre

Wavre, Limal et Bierges constituent une grande zone de centralité urbaine de pôle. Angoussart, le Villagexpo, le Bois de la Pierre, le Manil, les Quatre Sapins, le Grand Tour ne figurent pas dans cette zone.