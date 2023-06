Brabant wallon : six projets primés aux Trophées Incidences

Le concours Trophées Incidences est porté par la Province du Brabant wallon, en partenariat avec Cap Innove, la Fondation pour les générations futures et le Centre d’entreprise et d’innovation (CEI) Louvain. Ce concours "a pour objectif de récompenser les acteurs éco-innovants, dont les projets répondent aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux actuels", a souligné la députée provinciale Isabelle Evrard, en charge notamment de l’Économie et l’Agriculture, mardi lors de la remise de Trophées Incidences 2023.