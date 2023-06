Ramillies : vinoz djauser wallon avou nos-ôtes !

Comment cela se déroule-t-il ? "Il y a un animateur, on fixe un thème et chacun arrive à la séance avec un texte, un dicton ou tout autre chose qui permet d’ouvrir le débat. Chacun présente ce qu’il a préparé et ensuite, on en discute."

Il ne faut pas être spécialiste du wallon pour participer aux tables. "Il faut néanmoins quelques bases, mais si on intègre des mots en français dans les échanges, ce n’est pas bien grave. Certains parlent par contre très bien le wallon. C’est intéressant et surtout, on apprend très rapidement."

La séance dure 1 heure 30 et aura lieu une fois par mois. "Ce n’est pas trop long, juste ce qu’il faut. On se réunit à la salle rue du Wayaux, à Ramillies village. C’est ouvert à tous, et surtout gratuit et sans inscription."

Ces tables de conversation bénéficient du soutien de la Commune qui avait introduit un dossier dans le cadre de l’appel à projets "Fête aux langues de Wallonie": "On a donc quelques petites actions menées officiellement. De petits mots en wallon dans le bulletin communal, des insertions du wallon dans les discours officiels, on a un projet de noms de rues en wallon…"

Le week-end prochain, Marianne Saenen fera la publicité des tables de conversation lors de la fête des jubilaires, "d’autant qu’une pièce de théâtre pour plus de 60 ans est programmée. Plus de 150 personnes devraient être au rendez-vous, et il s’agit d’un public cible…"

Marianne vous attend: "Vinoz djauser wallon avou nos-ôtes à Ramiêye !"

0494 77 31 30, mariannesaenen@gmail.com