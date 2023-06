Le succès de l’école de natation de Nivelles se confirme avec plus de 600 inscrits

On remettait les brevets, à la fin de la semaine dernière à l’École de natation mise sur pied après la rénovation du bassin de la Dodaine. Et il y avait du monde puisque si elle comptait un peu plus de 350 élèves en 2017, on est passé en 2023 à 639 inscrits. Et comme c’était aussi le moment de relancer les inscriptions pour la saison prochaine, on jugera du succès via ce chiffre: lors des vingt premières minutes de mise en ligne des formulaires, 116 personnes se sont inscrites !