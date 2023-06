Wavre : Bike’er’Nick a réuni une centaine de motards à Bierges, au départ de la balade des accidentés

Un succès donc que n’a pas réussi à ternir un sombre personnage qui, lors du départ, s’est placé sur le capot de la camionnette de Nick pour l’empêcher de partir à l’arrière du "peloton" des motos: "Ça s’est passé sur le parking de l’E411 à Bierges où avait lieu le départ de la balade et je n’ai rien compris à ce qu’il me voulait. Il a tapé sur la camionnette, puis s’est placé quasi sur le capot et quand j’ai enfin pu démarrer, il m’était impossible de rejoindre le convoi des motos. Je me suis donc rendu directement à Hannut où avaient lieu la pause et le tirage au sort de la tombola. En plus Marc Ysaye qui devait nous rejoindre pour assurer le tirage au sort est tombé en panne du côté de Jodoigne, mais j’ai pu le récupérer…"

C’était donc la première fois depuis les débuts de cette organisation que Nick Gomand n’était pas au cœur de la balade, "mais le principal c’est que tout se soit bien passé et que tous les participants étaient heureux de se retrouver. En plus, comme toujours, le tracé concocté par Michel Vander Stock était magnifique et les capitaines de route ont fait un super travail".

Pour rappel, cette balade permet de récolter de l’argent pour offrir en fin d’année des cadeaux aux motards accidentés de la route. "Nous avions trois beaux lots pour la tombola: deux stages chez Cap Moto et un chez Robert Olbrechts. Ils sont tous partis ! "