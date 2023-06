La braderie de Wavre, la fête à Tourinnes, des jardins ouverts…: voici notre sélection des activités en Brabant wallon

Bénédicte Louis ouvre son jardin ce week-end à Incourt. ©Braun

Vous retrouvez aussi quelques belles idées de sortie en Brabant wallon et ailleurs dans " notre sélection des activités du week-end à ne pas manquer ". Bref, de nouveau un week-end chargé pour les amateurs de sorties en tout genre.

Marches/Balades

Marche Adeps à Mellery

Dimanche 18 juin, de 8h à 18 h, départ et arrivée au Relais de Melenrieu, rue de Thébais.

Marche Adeps à Virginal

Dimanche 18 Juin, de 8h à 18 h, au départ de la salle polyvalente de Virginal. Parcours de 5, 10, 15 ou 20 km. Parcours PMR aussi. Ce rendez-vous est proposé par l’Association Respect Seniors à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées (le 15 juin). Des activités de sensibilisation au respect des aînés seront proposées.

081 22 63 32️, www.respectseniors.be

Musiques

Quentin Dujardin à Limal

Le guitariste, compositeur et producteur Quentin Dujardin crée, aux frontières du jazz, un univers unique autour de ses guitares nylons. Quentin Dujardin a collaboré notamment avec l’harmoniciste Toots Thielemans, le producteur Lee Townsend ou encore le batteur Manu Katché. Il est par ailleurs l’un des ambassadeurs de la Fondation internationale Yehudi Menuhin. En concert ce samedi 17 juin, à 20 h, à la chapelle de Profondsart, rue de Grandsart, 13.

www.eccart.be

Cherry on Pop, à Rixensart

Le duo Cherry on Pop revisite des tubes du blues, du rock et de la pop. Deux guitares et deux voix pour chanter et danser sur les hits des années 90 à nos jours. Vendredi 16 juin, 21 h, Ferme de Froidmont Insertion ASBL, chemin du Meunier, 38.

facebook.com/jazzwide

Villers-la-Ville: The Film Music Gala

Imaginez "Le Parrain", "E.T.", "Superman", "Schindler List", "Jurassik Park", "Out of Africa", "Cinéma Paradiso", "The Dollars Trilogy", "Raiders of the Lost Arch", "Star Wars" mais aussi "Hunger Games", "Maze Runners" et bien d’autres encore. Sur scène, 60 musiciens, le chœur de l’Opéra d’Ukraine, les solistes, dans le cadre de l’abbaye de Villers-la-Ville. Spectacle en plein air. Places assises, en parterre ou tribune. Vendredi 16 juin, abbaye de Villers, rue de l’Abbaye, 55.

classicall.be/spectacle/musicgala

PolyFollies, à Louvain-la-Neuve

Festival choral à l’église Notre-Dame d’Espérance, rue Jean d’Outremeuse.

Dès 14 h: récitals de solistes (Aurore Schottey Picavet, Pieter De Groeve, Rita Matos Alves, Berus Komarschela) accompagnés des pianistes Bernard Guiot Mariano Ferrandez ; Duométis (Marie Laduron, charango ; Max Foncea, guitare). Dès 16 h: Prélude (chœur d’Habay-la-Neuve), La Badinerie (chœur mixte de Louvain-la-Neuve), Il Diletto Vocale (ensemble vocal féminin), Phoneomen (chœur d’hommes). À 20 h: la Badinerie chante "Misa Criolla".

www.labadinerie.be

Expositions

"Le réel et l’imaginaire forment un tout indissociable" by Dominique De Raedt, à Lasne

Après une carrière d’éditrice dans un groupe d’édition franco-belge, l’artiste lasnoise Dominique De Raedt profite du "temps retrouvé" pour se consacrer à ses passions artistiques, où la photographie occupe la première place. Dominique De Raedt expose jusqu’au 17 juillet dans les locaux de l’administration communale. Visite durant les heures d’ouverture, sur rendez-vous pris avec le service communal de la culture ou avec l’artiste. Présence de l’artiste également le mercredi 21 juin de 17 h 30 à 20 h.

Prise de rendez-vous: 0477 70 12 53, deraedt@gmail.comdominiquederaedtphoto.com

Braine-le-Château: exposition des ateliers artistiques de Notre Village

Les ateliers artistiques de Notre Village accueillent des personnes adultes porteuses d’un handicap. Le visiteur de l’exposition ne pourra qu’être impressionné par leur force expressive et créative loin des stéréotypes. Du 3 au 25 juin, du mercredi au dimanche, de 13h à 17 h, à la Maison du Bailli, Grand-Place, 20.

braine-le-chateau.be

Brocante

Brocante de Corbais, ce dimanche: 380 exposants

Comme chaque année, la brocante annuelle de Corbais, qui en est à sa huitième édition, affiche complet depuis deux mois. Quelque 380 exposants seront ainsi présents ce dimanche 18 juin, entre 6h et 16 h, dans quatre rues du village (les rues Warichet, de la Tour, de la Dîme et des Prés). "Et le soleil devrait être au rendez-vous. Nous attendons du monde", ajoute Véronique Gécé qui a lancé cette brocante en 2015 avec Étienne Lizen.

L’ASBL Corbais toute une histoire sera présente et vendra les livres historiques réalisés ces dernières années.

Comme chaque année, deux bars seront ouverts, l’un dans l’ancienne maison communale, l’autre un peu plus loin rue de l’Étang.

Divers

Marché artisanal, soirée et repas caritatif à Grez-Doiceau

Marché artisanal et souper caritatif en faveur de la recherche contre le cancer, samedi 17 juin, au Coullemont, rue des Moulins, 10, à Archennes: 15 h, ouverture du marché ; 19 h, souper. Dimanche 18 juin: retour du marché artisanal et brocante.

/fb.me/e/OMIVwZqK

Marché artisanal à Braine-l’Alleud

Créations textiles d’Olivia Huyghebaert, bijoux de Carine Vancabeke, secrets beauté et massages de Marie Vanca, photos de Laurence Bastin, sucreries marocaines de Fatima, créations déco de Marie C. Samedi 17 juin, avenue Prince d’Orange, 35.

"Sur la Route du malt", à Perwez

Le Belgo malt, le malt 100% belge produit en partie dans le Brabant wallon. ©ÉdA

6 km pour découvrir les sources de la bière avec la "Route du malt" ce samedi 17 et ce dimanche 18 juin ; départ à 10h et à 14h à la Brasserie Valduc (Thorembais-Saint-Trond). L’idée est de marcher sur les traces de la "Fée Steve" pour découvrir les champs d’orge brassicole cultivés par la ferme du Ponceau et découvrir la coopérative agroécologique CultivAé qui assure le stockage du grain et le suivi avec la malterie Belgomalt (Gembloux) qui transforme ce grain d’orge en malt, que la brasserie Valduc utilise pour brasser ses bières. Visite gratuite de la brasserie Valduc, dégustation de bière et restauration toute la journée.

Brasserie Valduc-Thor, rue du Ponceau, 38, à Perwez.

Ottignies: marché des saveurs au profit de l’ASBL Amarrage

Dégustation et vente de vin, gourmandises sucrées et salées, découverte de producteurs locaux (miel, bières…). Animations pour enfants, tournoi de pétanque sur herbe… Dès 19 h, concert et barbecue. Samedi 17 juin, de 12h à 18 h, Centre sportif des Coquerées, rue des Coquerées, 50.

Amarrage est une association d’aide à la jeunesse. Basée à Céroux-Mousty, elle accueille et accompagne 250 enfants par an.

www.amarrage.be

Perwez: Tremou’Run, au profit du Télévie

La première édition de la corrida Tremou’Run prendra son départ de la résidence Tremouroux ce samedi 17 juin, de 9h jusqu’à 13 h. Parcours pour les enfants de 800 m. Parcours pour les adultes de 5 km et 10 km. Résidence Trémouroux, avenue Général Jadot, 11.

ultratiming.ledossard.com/inscription/index.php?id=1850

Spectacle

Wavre: "Vos mots, nos histoires", spectacle d’improvisation

Ce vendredi 16 juin, à 20 h 30, les Clandestins proposent ce spectacle entièrement improvisé. Le théâtre improvisé est une forme de théâtre dans laquelle les comédiens et comédiennes sont à la fois acteurs, auteurs et metteurs en scène. Et tout cela, simultanément et spontanément, durant la représentation. MJ Vitamine Z, rue des Déportés, 79.

https ://fb.me/e/5L7lV4A4r