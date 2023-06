Nivelles : le permis est accordé au chocolatier Leonidas

Il reste bien sûr, comme dans tous les dossiers du genre, un délai de recours pour les opposants éventuels. Mais ils ne devraient a priori pas être très nombreux, puisque la dernière enquête publique organisée pour pouvoir implanter l’usine Leonidas dans le zoning de Nivelles Nord (Les Portes de l’Europe) n’a donné lieu à aucune remarque.

C’est en octobre dernier que Leonidas avait annoncé avoir acquis un terrain de 5 hectares à Nivelles, pour regrouper l’ensemble de ses services qui sont pour l’instant répartis sur deux sites à Anderlecht. Objectif annoncé: offrir un beau cadre de travail aux employés, améliorer la production et limiter les nuisances environnementales dans des installations modernes.

Les orchidées seront replantées ailleurs

Une demande de permis avait été rapidement déposée et elle avait reçu un avis favorable mais conditionnel de la Ville de Nivelles.

Certaines conditions environnementales étaient ainsi précisées, notamment pour sauvegarder la flore potentiellement rare qui s’est développée depuis que la nature a repris ses droits sur le site de l’ancien circuit automobile.

Le fonctionnaire délégué de l’urbanisme s’était alors rangé à la suggestion d’un inventaire de la flore et la procédure avait été temporairement interrompue en février dernier. Avant de reprendre, l’inventaire demandé étant en cours sur place à présent que les plantes sont facilement identifiables.

"L’inBW était également partante pour la réalisation de cet inventaire. D’après mes informations, pour l’instant, on a trouvé une vingtaine d’orchidées, commentait jeudi soir le bourgmestre, Pierre Huart. Elles pourront être replantées un peu plus loin, dans une zone protégée. L’octroi du permis pour construire l’usine et l’octroi du permis d’exploitation pour 20 ans sont de bonnes nouvelles. On accueillera un fleuron belge, ce qui est important en termes d’image mais aussi d’emploi: on parle de 400 personnes en période de grosse production."