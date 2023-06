"Lasne au fil des jardins" de retour : six jardins à découvrir ce dimanche 18 juin

Les participants pourront découvrir: un ancien verger et un jardin familial avec piscine et aire de jeux (respectivement au n° 9 et au n° 55 de la rue du Printemps, à Ohain), un grand jardin avec une partie sauvage et un petit bois (chemin des Renard, 36, à Ohain), un jardin aux courbes esthétiques et colorés par des rhododendrons et des sauges (rue du Chêne au corbeau, 32, à Lasne), un jardin agrémenté d’une cascade et de rocailles avec des plantes asiatiques et des fougères (rue du Château, 84A, à Bousval) et enfin un jardin de 2 hectares avec des plans d’eau amenant une biodiversité d’insectes, papillons et oiseaux (chemin du Champ Mahau, 10, à Bousval).

Voilà ce que sont invités à découvrir les amateurs de nature, de fleurs et de bon air, ce dimanche 18 juin, de 10h à 18 h. Tarif unique pour l’ensemble des jardins: 15 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. La plateforme associative "Lasne en actions", organisatrice, accueillera les visiteurs et vendra les tickets sur la place d’Azay-le-Rideau, au centre de Lasne.