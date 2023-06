Le Wavrien Diederick Poels peint les gazons "brûlés" en vert

Un produit 100% naturel, inoffensif pour la faune

Mais une troisième solution est possible pour tout un chacun qui fait de l’esthétique de son gazon une priorité. En effet, Diederick Poels s’est spécialisé dans… la teinte de pelouse. Autrement dit, cet entrepreneur basé à Wavre peint les gazons "brûlés" en vert. Un concept unique en Belgique. "Un projet qui est né il y a cinq ans, nous précise le sympathique gaillard. Les pelouses prennent cher (sic) avec des étés de plus en plus secs ces dernières années. Mais face à cela, il n’y a pas de vraies solutions apportées, sinon celle d’arroser et donc de"gaspiller"des milliers de litres d’eau. Sans compter que, de plus en plus, les communes imposent – et c’est logique – des restrictions d’eau en période de canicule. Du coup, j’ai fait des recherches et j’ai constaté qu’en Californie, la pratique de la teinte de pelouse était très répandue. Depuis longtemps. Je me suis renseigné sur ce qui se fait là-bas et j’ai constaté qu’ils utilisent un produit 100% naturel, à base d’algue, complètement inoffensif pour la faune et l’être humain, compostable et qui permet de peindre les surfaces dans un vert similaire à celui du gazon."

Un gazon vert pendant trois mois

Ce produit concentré, mélangé à de l’eau, permet donc à notre interlocuteur de "reverdir" toute surfacée abîmée par le soleil. "Pour un litre de ce produit concentré, il faut quinze litres d’eau. Avec le mélange, soit 16 litres, je peux repeindre 400 mètres carrés de pelouse. Avouez quand même que c’est nettement moins d’eau que si je procédais à un arrosage classique et répété."

D’autant que le résultat est durable, à en croire Diederick Poels. "Environ trois mois, sans problème, sourit-il. En gros, moins l’herbe pousse, plus la teinte va tenir longtemps. Après, si d’aventure il se met à pleuvoir et que votre herbe repousse, alors il s’agit de la couper en respectant ce que l’on conseille de toute façon pour une tonte classique: à savoir qu’il faut tailler maximum un tiers du brin d’herbe."

Des décors de film, des photographes, des chaînes d’hôtel…

Le travail proprement dit, quant à lui, se rapproche donc de celui d’un peintre. "Je prépare la surface, en tondant d’abord la pelouse. Puis il s’agit ensuite de protéger tout ce qui n’est pas de l’herbe dans le jardin. J’applique ensuite le produit, en deux passages."

Actif depuis cinq ans dans le domaine, en plus de ses autres activités (tontes, taille de haies, entretien, abattage, élagage, etc.), l’entrepreneur brabançon wallon rencontre un certain succès. "J’ai beaucoup de demandes qui viennent du secteur événementiel. Par exemple, j’ai comme client deux boîtes de production de décors de film. J’ai aussi pas mal de photographes, de chaînes d’hôtel et d’entreprises immobilières. Quelques particuliers, aussi, qui veulent embellir leur pelouse pour un mariage à domicile, une communion, etc. Certains le font parce qu’ils aiment simplement avoir une belle pelouse verte."

Quelle que soit la motivation, voilà bien une activité qui pourrait devenir LA solution contre le gaspillage d’eau intempestif dans les jardins.

Plus d’infos: www.dpgarden.be