Chastre : Druss Lecomte prépare sa 8 Fête de la musique à Saint-Géry

Il n’empêche que la programmation sera très jazzy. "Je joue avec une trentaine de musiciens, je les fais tourner. Ceux qui ont répondu à l’appel pour le 25 juin, je les connais tous très bien. Et je pense que ça plaît aux gens. On prend beaucoup de plaisir ensemble et le public apprécie cette bonne humeur. Les gens nous voient nous amuser, c’est un bonheur communicatif…"

Au rayon des invités, on trouve Joe Maartense, Lékan Fakèyè, Thomas Petit, Mayki Ferro, Michel Paré, Henri Delmoitiez, Laurent Sprimont ou encore Bruce Ellison. Mais comment le pianiste parvient-il à organiser des concerts gratuits, avec de telles pointures, qui plus est ? "Mon but n’est pas de gagner de l’argent, il faut simplement que les comptes soient à l’équilibre. La Commune me soutient en prêtant du matériel. Les musiciens viennent parce que je leur demande. On propose aux gens un petit barbecue et des boissons. Les recettes vont aux musiciens. Moi, ça me fait plaisir d’organiser un tel événement, je gagne déjà ma vie avec l’hôtel Amigo. Les gens sont généralement entre 200 et 300 à venir nous écouter. Parfois, un peu plus. C’est toujours un moment très convivial, bon enfant."