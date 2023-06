L’échevin Marc-Antoine Boucher se retirera en 2024

Cela bouge en coulisses, à l’Union communale, en préparation aux prochaines élections. Cela dit, c’est le silence radio quant aux noms qui seront couchés sur la prochaine liste. Le bourgmestre Jean-Luc Meurice ne sortira du bois qu’à la rentrée de septembre. Une exception, cependant: l’échevin de l’agriculture Marc-Antoine Boucher, en poste depuis 2001, ne se représentera pas. "Mes activités professionnelles en dehors de la politique deviennent trop lourdes, avance l’échevin qui, outre l’agriculture, a aussi dans ses attributions les relations avec les sociétés concessionnaires, les travaux publics et les bâtiments communaux. "Une ferme à gérer et un poste à Eecocur (NDLR: société spécialisée dans les travaux hydrauliques et les gabions) me demandent de plus en plus de temps. C’est la raison pour laquelle je préfère faire un pas de côté. Mon mandat d’échevin s’achèvera donc fin 2024."