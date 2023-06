Villers-la-Ville : la Croix-Rouge va s’installer au poste de secours de Tilly, inoccupé depuis dix ans

Plus triste encore, l’immeuble n’a jamais trouvé de réelle affectation. Mais cette lacune est désormais comblée: la Croix-Rouge de Belgique, dans un communiqué diffusé ce lundi 12 juin 2023, a confirmé qu’elle allait occuper le bâtiment. La convention qu’elle s’apprête à passer avec la Commune de Villers-la-Ville, propriétaire du site, sera soumise à un prochain conseil communal.

Le bourgmestre, Emmanuel Burton, confirme qu’un accord a été trouvé pour le montant du loyer, qui s’élèvera à 2 000 € par mois.

La Croix-Rouge, de son côté, explique qu’elle dispose déjà d’un centre de départs pour les ambulances 112 à Ottignies mais que Tilly constituera un nouveau "lieu névralgique" où seront conjuguées plusieurs activités.

Le poste avancé villersois, qui était prévu pour abriter plusieurs véhicules de pompiers et dispose donc de pas mal d’espace, accueillera notamment l’ensemble du matériel de secours et du charroi utilisé lors des dispositifs médicaux préventifs de la Croix-Rouge sur le territoire du Brabant wallon.

À terme, c’est aussi de Tilly que partiront les transports non urgents, avec dans un premier temps deux véhicules médico-sanitaires basés sur place. Amusant: alors que du côté de la zone de secours du Brabant wallon, on a souvent expliqué que la situation de Villers à la limite de trois provinces était un problème – les Brabançons wallons risquant de financer beaucoup de missions hors frontières provinciales -, la Croix-Rouge voit plutôt dans cette localisation un bel atout.

"La Croix-Rouge compte ajouter le développement avec le centre de secours de Namur d’une activité de nuit, précise le communiqué diffusé ce lundi. Le but poursuivi est de profiter de la localisation du site, limitrophe de trois provinces (Brabant wallon, Namur, Hainaut) pour en faire une place forte en transports non urgents, au service de la population pour ces trois territoires."

Des formations seront également organisées par la Croix-Rouge à Tilly, par exemple pour les volontaires du service d’intervention psychosociale d’urgence, mais aussi pour le grand public qui voudrait s’initier aux premiers secours.

Et si on parle aujourd’hui uniquement de missions non urgentes, rien n’est exclu pour l’avenir. "La Croix-Rouge, qui dispose déjà de l’expertise de son centre de départ d’ambulances 112 d’Ottignies, collaborera avec tous les acteurs concernés pour un éventuel regroupement futur sur le site de Villers-la-Ville des transports urgents pour le Brabant wallon. Des ambulances, du matériel et des véhicules d’urgence seront déjà prêts de manière préventive en cas de déclenchement de plan catastrophe."