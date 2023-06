Mont-Saint-Guibert : le Guibertin Christophe Geysens dirige les Capitaineries de Namur

L’activité principale de leur entreprise est d’accueillir les touristes et les plaisanciers venant de toute l’Europe, et d’assurer, pour ceux qui possèdent un bateau, l’amarrage, l’accès aux énergies et aux sanitaires. Leur société propose aussi une gamme d’activités: paddle individuel ou géant (8 personnes), kayak, location de cinq petits bateaux électriques sans permis pouvant accueillir sept personnes. Les Capitaineries de Namur proposent des balades sur la Meuse et la découverte des atouts de la ville, comme la citadelle, la confluence de la Sambre et la Meuse, le pont de Jambes, de jolies maisons de prestige…

Tous deux salariés de leur entreprise, Christophe Geysens et Gauthier de Broux entretiennent aussi, avec quelque 25 étudiants saisonniers, les deux parcs contigus aux ports, ainsi que les sanitaires. Tout en proposant des services horeca sur différentes terrasses, dont une flottante de 144 m² avec vue imprenable sur la citadelle, pouvant accueillir près de 200 personnes. Mais aussi divers événements échelonnés tout au long de la saison. "Régulièrement, nous organisons le jeudi de petits concerts, et, d’autres jours, des DJ sets jusqu’à 22 h. Nous proposons également des enterrements de vie de jeune fille ou de garçon, des baby-shower, des repas d’entreprise, l’encadrement d’écoles, des initiations au paddle et au kayak, ainsi que bien d’autres activités. Bien entendu, nos installations peuvent aussi être louées pour diverses organisations privées comme soirées, mariages, team building ou lancement de produits. Nous proposons des formules sur mesure adaptées aux attentes spécifiques pouvant mélanger restauration, activités sportives et culturelles".

Les ports sont ouverts et fonctionnels du 15 avril au 15 octobre.