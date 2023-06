La commune la plus peuplée, et de loin, est toujours Braine-l’Alleud avec 40 469 habitants. Trois localités dépassent les 30 000 habitants, à savoir Wavre (35 444), Ottignies-Louvain-la-Neuve (31 526) et Waterloo (30 477). Nivelles (29 018) et Tubize (28 057) sont un peu en dessous de cette barre.

La commune la moins peuplée de la province est Hélécine avec 3 789 habitants. C’est la seule du Brabant wallon à ne pas dépasser les 5 000 habitants.

Les autres communes sous les 10 000 habitants sont Incourt (5 614), Ramillies (6 667), Ittre (7 039), Beauvechain (7 232), La Hulpe (7 564), Walhain (7 567), Chastre (7 742), Mont-Saint-Guibert (8 361), Orp-Jauche (9 097) et Perwez (9 639).

Deux communes ont perdu un peu d’habitants par rapport à 2022

Par rapport au 1er janvier 2022, la population du Brabant wallon a augmenté de 0,76% (409 782 en 2022). Seules deux communes ont vu leur population diminuer, très légèrement : Nivelles (-0,23%) et Ittre (-0,39%) tandis qu’Incourt présente le même nombre d’habitants.

Toutes les autres communes voient le nombre de leurs habitants augmenter. Les hausses les plus importantes sont à enregistrer à Mont-Saint-Guibert (+3,46%, 8 361 habitants en 2023) et Hélécine (+2,76%) tandis que Genappe est juste sous la barre des 2% (+1,94%, 15 915 habitants).

Si on remonte dans le temps et que l’on compare avec la situation au 1er janvier 2013, le nombre de Brabançons wallons est en hausse de 6,28% (388 526 en 2013).

Ce sont Mont-Saint-Guibert (+18,32%), Hélécine (+16,22%), Perwez (+14,85%), Tubize (+14,95%), Walhain (+13,97%) et Incourt (+13,09%) qui ont connu les plus fortes hausses.

Les autres communes se situent sous la barre des 10% avec les hausses les moins fortes enregistrées à Ottignies-Louvain-la-Neuve (+0,55%), où pourtant beaucoup de logements ont été construits ces 10 dernières années, et Lasne (+0,93%, 14 313 habitants en 2023).

En 2003, le BW comptait 358 012 habitants

Par rapport au 1er janvier 2003, il y a 15,34% de Brabançons en plus (358 012 en 2003).

Les augmentations les plus légères sont à noter à Lasne (+4,35%), Waterloo (+5,43%), La Hulpe (+6,47%) et Rixensart (7,48%, 23 115 habitants en 2023). À l’inverse, Mont-Saint-Guibert (+33,22%), Walhain (+30,71%) et Tubize (+30,04%) ont connu les hausses les plus fortes. Suivent Incourt (+29,65%), Hélécine (29,40%), Jodoigne (+25,18%, 14 789 habitants en 2023), Nivelles (+20,83%) et Chastre (+20,16%).

Mais revenons à 2023. Dans toutes les communes de la province, il y a plus de femmes que d’hommes.

Enfin, la Belgique comptait, au 1er janvier de cette année, 11 697 557 habitants. Avec ses 412 934 habitants, le Brabant wallon représente donc 3,53% de la population belge.