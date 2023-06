Entre le rendez-vous des brasseurs à Villers et celui des coquelicots à Chaumont, de nombreuses activités au programme en Brabant wallon

Musiques

Les 10 ans de l’orgue Saint-Joseph à Waterloo

Les Amis de l’orgue Saint-Joseph organisent un deuxième concert pour fêter les 10 ans de l’orgue. Samedi 10 juin, 20 h, église Saint-Joseph, place Albert Ier.

orgue.sjoseph.be

Ej Eyre et Getch à Lasne

Ej Eyre et Getch sont en couple à la vie comme à la scène. Ils ont chacun un projet solo aux univers contrastés. Ej Eyre a lancé le sien en octobre 2020 à la suite du premier confinement et Getch a commencé sa carrière musicale il y a 15 ans. Ils se sont rencontrés en 2014 et ne se sont plus quittés. En concert le jeudi 15 juin, à 21 h, au Rideau Rouge, route de Renipont, 70.

lerideaurouge.be

Quentin Dujardin à Limal

Quentin Dujardin. ©ÉdA

Guitariste, compositeur et producteur, aux frontières du jazz, Quentin Dujardin crée un univers unique autour de ses guitares nylons. Ses collaborations musicales: de l’harmoniciste belge, Toots Thielemans au producteur Lee Townsend en passant par le batteur Manu Katché. Quentin Dujardin est l’un des ambassadeurs de la Fondation internationale Yehudi Menuhin. En concert ce samedi 17 juin, à 20 h, à la chapelle de Profondsart, rue de Grandsart, 13.

www.eccart.be

Cherry on Pop, à Rixensart

Une soirée festive avec un duo énergique qui revisite les tubes de toujours, entre blues, rock et pop. Deux guitares et deux voix pour chanter et danser sur les hits des années 90 à nos jours, en toute convivialité. Vendredi 16 juin, 21 h, Ferme de Froidmont Insertion ASBL, chemin du Meunier, 38.

facebook.com/jazzwide

Villers-la-Ville: The Film Music Gala

Imaginez "Le Parrain", "ET", "Superman", "Schindler List", "Jurassik Park", "Out of Africa", "Cinéma Paradiso", "The Dollars Trilogy", "Raiders of the Lost Arch", "Star Wars" mais aussi "Hunger Games", "Maze Runners" et bien d’autres encore. Sur scène, 60 musiciens, le chœur de l’Opéra d’Ukraine, les solistes, dans le cadre grandiose de l’Abbaye de Villers-la-Ville. le spectacle se donne en plein air, les places sont assises, en parterre ou tribune. Vendredi 16 juin, abbaye de Villers, rue de l’Abbaye, 55.

classicall.be/spectacle/musicgala

Beauvechain: concert des ensembles à cordes Rigaudon et Menuet

Ensembles à Cordes Rigaudon et Menuet. ©ÉdA

Une trentaine de jeunes (dès 6 ans) et de moins jeunes, dans un programme varié, festif et tout public. De grands classiques ainsi que des musiques et chants du monde. Dimanche 11 juin, 17 h, église Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse, place Saint-Martin.

www.rigaudon.be

Marches/Balades

Marche Adeps à Sart-Dames-Avelines

Dimanche 11 juin, de 8h à 18 h, départ et arrivée au local scout, rue Émile Deltenre, 27. Org.: Amis de la 47e.

Marche Adeps à Mellery

Dimanche 18 juin, de 8h à 18 h, départ et arrivée au Relais de Melenrieu, rue de Thébais.

Marche à Tubize

Dimanche 11 juin, de 7h à 15 h, au départ du stade Leburton (allée des Sports, 12), bien connu pour l’arrivée de la marche mythique Paris-Tubize. Parcours de 6, 12 21 et 30 km. Org.: comité provincial BBW en collaboration avec tous les clubs de marche de Bruxelles-Brabant wallon.

0478 64 76 00, vanhaelen.pin@gmail.com

Balade gourmande à Walhain

Balade gourmande suivie d’une soirée années 80. Départ entre 17h et 20h de la salle Le Fenil, rue de la Cure, à Tourinnes-Saint-Lambert. Samedi 10 juin. Au profit du Télévie.

Circuit de la Mémoire à Wavre

Troisième édition de cettte marche encadrée organisée par la FNC de Limal-Bierges-Wavre et le commandement militaire du Brabant wallon. Distance: 9 km. Dimanche 11 juin, à partir de 8 h, au départ de la salle de l’Amitié de Limal, rue Charles Jaumotte, 54. Activité alliant culture, sport, histoire et patriotisme.

facebook.com/events/210556788386665

Expositions

Exposition internationale à la Galerie Nostrum à Wavre

Des artistes de SCUM (Selecting and Cutting Up Magazines) du monde entier réunis à Wavre autour de leur pratique du collage analogique. Du 20 mai au 18 juin, Gallery Nostrum, rue Florimond Letroye, 13.

gallerynostrum.com

Exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire" à l’abbaye de Villers-la-Ville

Du 18 mars au 18 juin, l’abbaye de Villers-la-Ville et "Le Jardin extraordinaire" présentent l’exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire". Cette exposition en plein air de 26 photos de nature et de vie sauvage en grand format est présentée dans le Jardin de l’abbé.

www.villers.be

Justine Van Impe à Louvain-la-Neuve

Justine Van Impe fabrique des œuvres textiles tridimensionnelles à mi-chemin entre la sculpture et l’installation paysagée. Du 14 mai au 11 juin, à l’Espace 001, rue Michel de Ghelderode, 1, à Louvain-la-Neuve.

espace001.com

Braine-le-Château: exposition des ateliers artistiques de Notre Village

Les ateliers artistiques de "Notre Village" accueillent des personnes adultes porteuses d’un handicap. Le visiteur de l’exposition ne pourra qu’être impressionné par leur force expressive et créative loin des stéréotypes. Du 3 au 25 juin, du mercredi au dimanche, de 13h à 17 h, à la Maison du Bailli, Grand-Place, 20.

braine-le-chateau.be

"Autre sera demain" de Michel Bocart à Braine-l’Alleud

Jusqu’au 16 juin, l’expo "Autre sera demain", de l’artiste brainois Michel Bocart, sera visible dans le hall d’entrée de l’administration communale. ©ÉdA

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement. L’occasion de découvrir un travail poétique et engagé qui invite à la réflexion.

Administration communale de Braine-l’Alleud, avenue du 21 Juillet. Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 8 h 15 à 12 h 30, le mercredi de 14h à 19 h.

culture@braine-lalleud.be

Humour

Soirée stand-up avec Lorenzo Mancini à Wavre

"Origami", c’est le tout premier spectacle de Lorenzo Mancini. Et Lorenzo Mancini, c’est le tout premier architecte qui vous construit des blagues. Mais c’est aussi le tout dernier gagnant du concours "Next Prince of Comedy" (concours gagné précédemment par Guillermo Guiz, Laura Laune ou encore Fanny Ruwet). Jeudi 15 juin, 20 h, espace de Cultures Columban, chemin de Vieusart, 162.

www.columban.be

Divers

La fête au moulin Gustot, à Opprebais, ce week-end

L’événement est organisé par le comité local des Moissons de l’amitié, sur le site du moulin Gustot. Début des festivités samedi à 17h pour un apéro et un quiz musical (inscriptions uniquement à l’avance via la page Facebook des Moissons de l’amitié). Dimanche, la journée débutera par une marche Adeps sur des distances de 5, 10, 15 et 20 km. Également au programme, une concentration de vieux tracteurs. Durant toute la journée, châteaux gonflables et petites activités pour les enfants, petite restauration et bar à bières spéciales.

Marché artisanal, soirée et repas caritatif à Grez-Doiceau

Un marché artisanal et un souper caritatif en faveur de la recherche contre le cancer sont organisés le samedi 17 juin au Coullemont, rue des Moulins, 10, à Archennes. À 15 h, ouverture du marché artisanal ; à 19 h, souper.

Dimanche 18 juin: retour du marché artisanal et brocante.

/fb.me/e/OMIVwZq

Fête des grenouilles, à Rebecq

Dans un coin de nature idyllique de la campagne rebecquoise, se trouve une très belle mare affectionnée par tous les batraciens des environs. Ce dimanche 11 juin à partir de 11 h, sur scène, vous pourrez profiter des concerts de Silly Swing, des contes de Bulle d’Albane et des conférences de Mahaut sur les batraciens de nos régions. Le coin Nature, l’espace des guides nature qui vous feront découvrir la mare et ses habitants.

facebook.com/lafilledesonpererebecq

Thorembais-les-Béguines: concours de belote

Samedi 10 juin, de 13h à 18 h, salle communale, rue de Mellemont.

Marché artisanal printanier à Braine-l’Alleud

Créations textiles d’Olivia Huyghebaert, bijoux de Carine Vancabeke, secrets beauté et massages de Marie Vanca, photos de Laurence Bastin, sucreries marocaines de Fatima, créations déco de Marie C. Samedi 17 juin, avenue Prince d’Orange, 35.

Hélécine: journée sportive et familiale au profit du Télévie

Dimanche 11 juin, complexe sportif du Brouc. Org.: association "Les Bénévoles Hélécine". Programme: de 9h à 17 h, brocante ; 9 h 45, concours de whist ; 12 h 30, tournoi de pétanque en triplette (20 € par équipe) ; 13 h 30, entraînement de foot pour les 7-9 ans ; 14 h 30, initiation au foot pour les 4-6 ans.

Le Vélo Club Hélécine associé pour l’occasion au Cyclo Club Crehen propose une sortie cyclo à 8 h 30: deux parcours (68 ou 78 km) avec quatre groupes en fonction du niveau de chacun. Au programme aussi, des promenades fléchées (5 ou 10 km), avec départ libre à partir de 9 h 30.

De son côté, Sport & Fun propose un jogging convivial (à 10 h ; 5 ou 10 km) ainsi qu’une balade familiale à vélo d’environ 20 km (10 h 30).

Toute la journée: château gonflable, bar, pain saucisse, ambiance musicale.

Sur la Route du malt à Perwez

6 km pour découvrir les sources de la bière avec la "Route du malt" les samedi 17 et dimanche 18 juin ; départ à 10h et à 14h à la Brasserie Valduc (Thorembais-Saint-Trond). L’idée est de marcher sur les traces de la "Fée Steve" pour découvrir les champs d’orge brassicole cultivés par la ferme du Ponceau et découvrir la coopérative agroécologique CultivAé qui orchestre le stockage du grain de qualité et le suivi avec la Malterie de Gembloux Belgomalt qui transforme ce grain d’orge en malt, que la brasserie Valduc utilise pour brasser ses bières. Visite gratuite de la brasserie Valduc, dégustation de bière et restauration toute la journée.

Brasserie Valduc-Thor, rue du Ponceau, 38, à Perwez.

Ottignies: marché des saveurs au profit de l’ASBL Amarrage

Dégustation et vente de vin, gourmandises sucrées et salées, découverte de producteurs locaux (miel, épicerie, bières…). Animations pour enfants, tournoi de pétanque sur herbe… Dès 19 h, concert et barbecue. Samedi 17 juin, de 12h à 18 h, Centre sportif des Coquerées, rue des Coquerées, 50.

Amarrage est une association d’aide à la jeunesse. Basée à Céroux-Mousty, elle accueille et accompagne 250 enfants par an.

www.amarrage.be

Lasne en fête (braderie)

Samedi 10 et dimanche 11 juin ; Samedi: fête foraine, soirée villageoise à la rue de l’Église, concert, DJ. Dimanche: fête foraine, brocante…

Jeune public

Kid Noize à Louvain-la-Neuve

Kid Noize, l’un des rois de la pop-électro, présente son spectacle "Kids Club". Dimanche 11 juin, 15 h, Ferme du Biéreau. Org.: ASBL Les Avions de Sébastien. Au profit de la recherche sur les leucémies rares chez l’enfant.

les-avions-de-sebastien.be