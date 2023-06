L’inauguration du mât, qui fait partie d’un parc de neuf éoliennes situées sur Orp-Jauche, Ramillies et Éghezée (Namur), s’est déroulée ce samedi.

Mélanie Cauwenbergh, une Tubizienne qui veut devenir eFlame

Joueuse plus ou moins régulière du célèbre jeu FIFA depuis qu’elle est petite, Mélanie Cauwenbergh, de Tubize, a intégré l’académie eSport de la RBFA.

Deux faons sauvés dans une prairie à Chaumont-Gistoux

Nous sommes en pleine période de fauchage. Le bon moment pour les agriculteurs de faire appel à l’association "Sauvons Bambi" afin de sauver les faons cachés dans les hautes herbes des champs. Olivier Vierlinck nous a emmenés en mission.

Sauvetage des martinets à Nivelles

À l’occasion de la Journée mondiale des martinets, les naturalistes saluent les mesures mises en place pour sauver la colonie de la collégiale.

Des lauriers pour les jeunes comédiens du Théâtre d’Appoint

Le Jeune Théâtre d’Appoint a été récompensé par deux trophées de l’ABCD, pour leur pièce To be bourge or not to be bourge… Qu’ils rejoueront à Perwez, en septembre.

Les écoliers de La Bruyère ont pu taguer le bureau de leur directrice

Un projet de street art initié par l’échevin Benjamin Goes a vu l’artiste Marcella collaborer avec les écoliers de La Bruyère.

Tom de Dorlodot, 15e du prologue du X-Alps

Le parapentiste Tom de Dorlodot a terminé le prologue du X-Alps à la 15e place. Le Chaumontois a mis 3 heures ce jeudi pour boucler, à pied et en parapente, les 37,6 kilomètres au programme du jour dans les montagnes de Kitzbühel (Autriche). Il a terminé à 13 minutes du vainqueur du jour, le Français Maxime Pinot.