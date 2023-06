Mirko Gajanovic et Romain Pletinckx, respectivement attaquant et gardien de but de Perwez cette saison, ont terminé co-leaders du classement des étoiles avec 39 unités. "C’est toujours sympa de voir son nom dans le haut d’un classement. Même si on joue pour gagner des matches, pas des étoiles" , nous confiait le gardien de Perwez dans une interview le 31 mai dernier.

Le meilleur buteur de la P1 est Kevin Maistriaux, du FC Genappe, avec 25 buts. Le buteur a constitué une véritable " assurance buts " pour son équipe cette saison.

Enfin, en P1, nous vous avons proposé un classement des meilleurs donneurs d’assists. Celui-ci a été remporté par un autre Perwézien, Adam Sallès, avec 18 "caviars".

Provinciale 2B

En P2B, le joueur le plus étoilé est Aziz Kano, le joueur à vocation défensive de l’ASE Chastre, jadis passé par Walhain dans les séries nationales. Il a récolté 48 étoiles au total, devançant ainsi le capitaine de Braine Matteo Dettori (40) et le buteur de Saintes Khalid Es-Sadiki (37). "Je n’y ai pas fait trop attention cette saison jusqu’au moment où l’on m’a dit que j’avais des chances de gagner et je me suis pris au jeu", nous a avoué le joueur lauréat dans une interview, le 1er juin dernier.

Le meilleur buteur se situe, quant à lui, à Waterloo avec Sébastien Pirotte et ses 41 (!) buts. Un beau total alors qu’il a pour coutume d’en inscrire une vingtaine par saison, nous explique-t-il dans notre édition de ce jeudi 8 juin.

Provinciale 3B

Le Nivellois Jérémy Vennekamp est le plus étoilé de la série (49 étoiles). Si la saison de son équipe a été compliquée au niveau collectif, "individuellement, j’ai réalisé une saison presque parfaite", estime l’intéressé dans l’interview qu’il nous a accordé.

Jérémy Vennekamp est aussi meilleur buteur de P3B en compagnie de Nicolas Ysebaert, l’attaquant de Clabecq (29 buts). Le Clabecquois se dit fier de quitter le club champion avec un titre collectif à la clé et cette récompense individuelle.

Provinciale 3C

Le gardien d’Huppaye B Christopher Duchêne a engrangé 40 étoiles au total, terminant ainsi en tête du classement de la P3C. De quoi quitter le club avec un " bon souvenir " avant de rallier le FC Walhain.

Leander Siebern et Jason Mutombo, de Rixensart, sont les meilleurs buteurs de la série avec 18 réalisations. Dans nos colonnes ce jeudi matin, le premier cité l’avoue : " nous avions une fameuse force de frappe ".

Provinciale 3D

C’est du côté de Mélin qu’il faut chercher le joueur le plus étoilé de la série, en la personne du défenseur Sylvain Bernard et ses 33 étoiles. "Je suis très content mais une récompense individuelle ne veut pas dire que je suis le meilleur joueur de la série", nous livrait-il modestement, dans une interview parue le 1er juin dernier.

Mathieu Verniest a terminé meilleur artificier de la série avec 33 buts. Le joueur de Mont-Saint-Guibert se dit satisfait mais s’il confie, dans nos pages ce jeudi, " qu’il y a toujours moyen de faire mieux. "