Logistics Nivelles: la Commission propose 2,2 millions€ pour les travailleurs licenciés

L'aide de l'UE, qui doit encore être approuvée par le Parlement européen et le Conseil (États membres), porte sur des services de conseil et d'aide à la recherche d'emploi, la reconversion professionnelle sur mesure et la formation dans les compétences numériques et linguistiques.

Les bénéficiaires pourront également être conseillés sur la manière de créer leur propre entreprise et recevoir des aides au démarrage d'un montant maximal de 15 000 euros, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 350 euros pendant les 12 premiers mois suivant le lancement de leur activité, explique la Commission dans un communiqué.

En outre, les mesures comprennent des primes octroyées aux travailleurs qui ont achevé avec succès des formations visant à améliorer leurs compétences informatiques et linguistiques. Le financement de l'UE s'applique également à diverses indemnités, comme l'aide financière régulière versée aux travailleurs pendant qu'ils cherchent un emploi, poursuivent leurs études ou suivent une formation.

Le plan est estimé à 2,5 millions d'euros. L'UE prendrait 2,2 millions à sa charge (85%) et la Région wallonne les 15% restants (380 000 euros). L'aide a toutefois débuté dès les premiers licenciements.