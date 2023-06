Genappe : hommage rendu au météorologue et astronome Odon Godart à Bousval

La date du débarquement, le 6 juin 1944, on la doit en partie au météorologue et astronome Odon Godart, né à Farciennes en 1913 et décédé à Bousval en 1996. Les autorités communales de Genappe et la Fédération nationale des combattants (FNC) de Bousval et Genappe lui ont rendu hommage ce mardi 6 juin 2023 sur la place de Bousval où est installée une stèle à sa mémoire. Les élèves de 5 et 6 années de l’école Sainte-Marie et de l’école communale de Bousval y ont assisté.