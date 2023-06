Un guide pour découvrir 13 balades le long des sentiers oubliés de Wavre

Comment, concrètement ? En organisant, tous les derniers dimanches du mois, sur un de ses parcours d’entraînement favoris, une promenade accessible à tous, adultes et enfants, et tout ce qui a des jambes ou des pattes, chats, chiens ou chèvres… Pour autant qu’ils soient tenus en laisse. "Au début, je m’attendais à une vingtaine de personnes, juste quelques amis, pour participer à ces promenades de 4 ou 5 kilomètres, en plus un dimanche matin. Mais nous avons d’abord été une petite quarantaine, puis 50 et parfois même plus, beaucoup plus, se félicite Jean Goossens. Nous avons pris des bonnes habitudes car pour chaque promenade, nous prenons avec nous des sacs bleus pour le PMC et des sacs jaunes pour les ordures. Et nous ramassons ce que nous trouvons le long de notre balade. Le succès du concept découverte des sentiers oubliés de Wavre ne s’est jamais démenti. Et dire que l’idée de ces balades mensuelles est née en 2021, quand je préparais, un des rendez-vous de la semaine des sentiers, organisée par l’ASBL Tous à pied."

Aujourd’hui, Jean Goossens a déjà tracé 16 balades. Mais les circuits qu’il a déjà empruntés ne sont pas forcément balisés. Cependant, ils ont suscité beaucoup d’intérêt auprès des participants de ces quelques promenades dominicales. Certains ont même trouvé intéressant de pouvoir refaire ces circuits mais sans leur guide, Jean Goossens. "Certains m’ont demandé des cartes. Certains m’ont conseillé d’en faire un recueil et pourquoi pas un guide illustré. Je me suis pris au jeu. Avec Patrick Pinchart, conseiller écolo comme moi, et aussi plus habitué que moi pour tout ce qui concerne l’édition (NDLR: Patrick Pinchart a été le rédacteur en chef du journal Spirou) , nous nous sommes mis au travail et nous avons rédigé et mis en page notre guide Découverte des sentiers oubliés de Wavre . Il regroupe les 13 premières promenades."

Certaines promenades passent aussi… en région flamande

Ce guide de 65 pages au format A5, en vente au prix de 10€, est richement illustré et détaillé. Certaines promenades passent aussi par Dion-le-Mont, Louvain-La-Neuve, Rixensart ou Rosières et même en région flamande. Les parcours sont très variés et leur difficulté est toujours renseignée. De plus, avec ce guide, impossible de se perdre. "J’ai refait toutes les promenades avec le roadbook que j’avais rédigé pour être certain que c’était parfait, insiste Jean Goossens. C’est un premier guide, un premier jet, avec 13 promenades. Mais, nous en avons déjà fait 16 et il y a encore de la matière pour pourquoi pas réaliser un second volume. La porte n’est en tout cas pas fermée."

Le guide est en vente à la Librairie Claudine, Courte Rue des Fontaines à Wavre ou lors des promenades mensuelles annoncées sur la page Facebook "Découverte des sentiers oubliés de Wavre" ou sur le site www.quefaire.be, au prix de 10€.