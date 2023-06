Quelques ajustements sur la RN 246, la vitesse sera limitée à 30 km/h pour traverser Braine-le-Château

Le premier portait sur l'instauration d'une zone 30 entre le numéro 16 de la rue de Tubize et le numéro 70 de la rue de la Libération. Vincent Peetroons, échevin de la mobilité, explique: "Au lieu de hachurer la voirie avec trois zones 30 entrecoupées de zones 50, nous avons demandé que toute la rue soit mise en zone 30."

Une demande qui a été acceptée, même si Sébastien Pissens (Ecolo) se souvient: "C'est un point dont on a déjà parlé il y a plusieurs années. À l'époque, ça semblait irréalisable et là tout d'un coup c'est accepté. Il y a eu quelque chose entre-temps?"

Le bourgmestre, Nicolas Tamigniau avoue, lui non plus, ne pas comprendre ce revirement. "À un moment nous avions reçu, par la bande, un rapport qui n'acceptait que deux des trois zones. Et lorsque nous avons rencontré la ministre, elle s'est étonné que les changements n'aient pas encore été faits. Maintenant, on y est et c'est le principal."

Un panneau situé 245 mètres trop loin

Le deuxième point relatif à la RN 246 pourrait prêter à sourire. Il porte sur la limitation à 70 km/h sur le côté gauche, entre les bornes 3830 et 3585. Le bourgmestre indique : "Quand on va vers Clabecq, après la rue de la Potterée, on sort de l'agglomération de Braine-le-Château. Jusqu'au panneau de sortie d'agglomération, c'est donc 50 km/h. D'après le code de la route, s'il n'y a pas de panneau de limitation de vitesse, c'est censé être 90 km/h. Le panneau limitant la vitesse à 70 km/h se trouve à 245 mètres de là. Théoriquement, il y a donc une petite zone où on pourrait rouler à du 90 km/h. Le SPW va donc remettre un panneau 70 à la sortie de l'agglomération. J'aurais été eu, j'aurais déplacé le panneau sans rien dire à personne."

Une boutade saluée par l'ensemble de l'assemblée. La plupart des conseillers reconnaissant n'avoir jamais fait attention à l'absence du panneau, d'autant plus que, dans l'autre sens de circulation, la vitesse est déjà limitée à 70 km/h.