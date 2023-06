Mont-Saint-Guibert: le projet de lotissement Jaurdinia à l’enquête

Comprenant l’étude d’incidence sur l’environnement, la demande de permis d’urbanisation inclut aussi l’accord sur la création, la modification ou la suppression de voiries communales, soit les rues Fossé Des Vaux à Court-Saint-Étienne et des Sablières à Mont-Saint-Guibert. Mais, tant à Beaurieux que dans la cité du perron, les réactions sont nombreuses quant à ce projet dont la clôture de l’enquête publique est fixée au 26 juin.

Rappelons qu’en avril 2021, la SDB avait invité la population des entités concernées par le lotissement à participer à une réunion d’information avec présentation vidéo à la clé. Les réactions furent nombreuses, de nombreux riverains parlant d’urbanisation outrancière. Ils sont encore bien résolus à faire entendre leurs voix.

Au départ, pour cette zone, il existait un schéma directeur. Il est ensuite devenu un schéma d’orientation local (SOL) permettant l’introduction d’un permis d’urbanisation pour la construction de 120 logements entre la ligne 161 de chemin de fer Bruxelles Namur et les rues Fossé des Vaux et des Sablières. juste en face du nouveau parc d’affaires Le Jaurdinia et de l’ancienne entrée de la sablière et du centre d’enfouissement technique de Renewi.

Au plan de secteur, ce projet est une ZACC (zone d’aménagement communal concerté) déjà partiellement mise en œuvre en 1993 à Mont-Saint-Guibert, avec le parc d’affaires et de bureaux voisin et du même nom. D’ailleurs, la plupart des parcelles cadastrales se trouvent sur le territoire guibertin.

Alors que le promoteur a ressorti son projet, Julien Breuer et Michaël Goblet d’Alviella, les bourgmestres guibertin et stéphanois rappellent leur volonté de limiter au maximum les nouvelles constructions, préférant s’attarder davantage sur les chancres industriels, plutôt que d’artificialiser des zones vertes.

"La particularité de cette demande de permis à cheval sur deux communes est que celles-ci ne décident pas et ne le délivrent pas, précisent-ils. Elles ne donnent qu’un avis, le permis étant octroyé par les autorités régionales. Nous nous étonnons d’ailleurs que le promoteur poursuive son projet, alors qu’il ne correspond pas à l’attente des communes. Nous allons travailler ensemble en tirant les conclusions de l’enquête publique."