Mont-Saint-Guibert : la culture plébiscitée pour les 900 ans de la commune

Vendredi, quelque 200 personnes ont assisté aux deux courtes pièces que présentait le Magic Land Théâtre, lequel remplaçait au pied levé les comédiens de Nivelles Renaissance Théâtre.

Samedi, à l’école maternelle et primaire des Hayeffes, plus de 1 800 personnes ont assisté aux concerts de Rori, Sharko, Suarez et Coverplay. "Nous avions déjà 1 700 entrées en prévente, sourit Viviane Mortier, échevine de la Culture. Une quinzaine de personnes du staff communal des 900 ans a œuvré à la réussite de l’organisation. La partie horeca, elle, était confiée au comité des fêtes des Hayeffes qui a mobilisé près de 80 personnes."

Dimanche, dès 11 h, près d’un demi-millier de visiteurs se sont succédé dans le parc des Orangeries du domaine de Bierbais, à Hévillers, où 27 artistes et artisans étaient présents, tout comme l’association Parenthèse Artistik qui a impressionné avec ses trois spectacles de tissu aérien. "Beaucoup de Guibertins ne connaissaient pas ce parc et n’y étaient jamais entrés. Ils ont été ravis de le découvrir."

Le parc des Orangeries est classé comme monument historique depuis 1977. Il comprend le parc à l’anglaise conçu par l’architecte paysagiste Charles-Henri Petersen, le château, le donjon du XIIe siècle, ainsi qu’une ferme, une chapelle, une conciergerie et une orangerie. D’une superficie de 2,5 hectares, celle-ci accueille, dès le XIXe siècle, un ensemble d’arbres remarquables, fruitiers et d’ornement. Mais aussi les serres de Bierbais, des serres chauffées qui ont rapidement acquis une réputation internationale. Depuis 2019, les deux serres qui subsistent ont été transformées et accueillent des résidences d’artistes et de chercheurs, ainsi que des activités culturelles, périodiquement ouvertes au public.