Le témoin de la mémoire remis à Aya Torhay

Ces cérémonies rappellent qu'entre les 12 et le 15 mai 1940, 43 soldats du 43e régiment d'infanterie de l'armée française tombaient sous les armes de l'ennemi à Court-Saint-Etienne. Le même régiment a également combattu l'ennemi sur le territoire français, du 20 au 26 mai 1940.

Ces cérémonies d'hommage aux soldats qui ont perdu leur vie se déroulent chaque année depuis 1956. Le cortège s'est rendu à la stèle du souvenir à l'arbre de la justice où les enfants de l'école de Sart-Messire-Guillaume ont chanté la Brabançonne a capella. Les élèves étaient très présents lors de la cérémonie ce vendredi. Notamment les élus du conseil communal des enfants qui ont tenu un discours à Court-Saint-Etienne pour "prôner la paix et l'amour et que la liberté gagne encore et toujours."

La cérémonie revêtait un caractère particulier. "Bruille-Saint-Amand remet un témoin de la mémoire à un élève méritant de cinquième primaire qui le remet à son tour à un élève de cinquième l'année suivante. J'ai proposé faire quelque chose de similaire", indique l'échevine stéphanoise des cérémonies patriotiques, Mary-Line Romain.

La charte scellant le jumelage patriotique entre Court-St-Etienne, Bruille-Saint-Amand et le 43e Régiment d'Infanterie, a été signée en 2010. Une version écourtée de cette charte a été transcrite sur un beau parchemin placé dans une belle boîte en chêne portant les écussons des deux communes. Pour la première fois, le bourgmestre Michaël Goblet d'Alviella a remis lui-même ce témoin à Aya Torhay, élève de l'école de la gare. "La charte restera à l'école. Nous allons la lire en classe. La charte rappelle que les Français sont venus en aide aux Belges pendant la guerre", indique la jeune Aya.

Aya passera le témoin de la mémoire à un élève de cinquième en 2024 et ainsi de suite. "Aya est arrivée du Maroc en août de l'année dernière. Elle s'est très vite intégrée, elle parle déjà très bien le français", a souligné Mary-Line Romain.