Le Brabant wallon a amorcé le "Stop béton"

L’échéance approche pourtant: la Wallonie fait face à un défi de taille avec le "Stop béton", la fin de la bétonnisation des sols en 2050 et sa diminution dès 2025.

Si le défi est de taille en Wallonie, il sera gigantesque en Brabant wallon. "Comment concilier une importante hausse démographique, la croissance économique et le Stop béton à un moment même où l’attractivité de la Région wallonne est malmenée ?" s’interrogeait le député wallon André Antoine (Les Engagés), lundi dernier au parlement wallon. "Le Brabant wallon est l’une des régions qui souffrent le plus en termes d’accessibilité à la propriété, constate André Antoine. En cause, le prix médian qui est le plus élevé de Wallonie, la difficulté d’accéder à un prêt hypothécaire avec des taux qui remontent à plus de 5,2 %, sans compter la rareté des terrains à bâtir aujourd’hui disponibles."

"Un délicat équilibre à organiser entre préservation du territoire et besoins d’urbanisation"

Un constat qu’aurait certainement aussi dressé le ministre wallon de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus (MR). Mais impossible pour lui, limité en temps par le règlement du parlement, de répondre en détail au député. "C’est un délicat équilibre à organiser entre préservation du territoire et réponse aux besoins qui impliquent de l’urbanisation ou, en tout cas, la disponibilité d’unités de logement ou d’unités pour entreprendre", reconnaît le ministre de l’Aménagement du territoire.

La dynamique "Stop béton" a déjà commencé

En Brabant wallon – et ailleurs – la dynamique "Stop béton" a déjà commencé, a fait savoir Willy Borsus: "Les dernières données en matière d’artificialisation des sols nous montrent déjà une tendance à la réduction de cette consommation. Je constate que, en Brabant wallon, on observe assez paradoxalement une tendance à la diminution du pourcentage de consommation annuelle d’artificialisation." En d’autres termes, on grignote moins qu’auparavant sur les terres non artificialisées.

D’après un graphique fourni par le cabinet du ministre, la "consommation de sols" en Brabant wallon est désormais plus proche des 100 hectares que des 200 hectares d’il y a dix ans. Reste à poursuivre cette diminution jusqu’à atteindre zéro en 2050.

Comment arriver à stopper l’urbanisation du Brabant wallon ?

Comment y parvenir ? Le sujet sera bientôt abordé dans le détail par le parlement wallon, a promis Willy Borsus, puisque l’actualisation du SDT (Schéma de développement du territoire) sera débattue dans "une bonne quinzaine de jours": "On aura l’occasion de parler d’optimisation spatiale, de modes d’urbanisation, de densité dans nos aménagements, de nouvelles formes d’habitat ou, comme le député Maroy l’a évoqué, du rehaussement d’un certain nombre de bâtiments, de la mixité dans les projets, et, de manière générale, de la réduction de l’empreinte sur le territoire du bâti, que ce soit en Brabant wallon ou ailleurs."