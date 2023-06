La rampe PMR du vignoble de l’abbaye va (enfin) voir le jour et ce sera une première en Wallonie

"Un dossier belge", a résumé le maïeur villersois en expliquant qu’il fallait préalablement ob+tenir un certificat de patrimoine puisqu’on est là dans un site classé, introduire un permis d’urbanisme, trouver un accord avec la Régie des Bâtiments qui est propriétaire, s’accorder avec la Région qui subsidie la réalisation via le Commissariat général au tourisme, avec la Province qui finance aussi au travers d’un appel à projets pour les aménagements PMR…

Pas très étonnant que l’échevin des travaux, Philippe Vanhollebeke, confie que le dossier, relativement simple en ce qui concerne la réalisation, est sans doute le plus compliqué de toute sa carrière sur le plan administratif. Et personne, vendredi, n’est revenu sur les polémiques que les travaux ont engendrées au niveau politique…

Vendredi avant de donner symboliquement le premier coup de pelle mécanique des travaux, la ministre De Bue a surtout rendu hommage à l’échevin et à la ténacité villersoise.

Les travaux sont estimés à 134 000 euros hors TVA et la Région les financera en majeure partie. En plus de la rampe elle-même, à construire le long du mur extérieur du vignoble, le chantier comprend aussi le cheminement ainsi que la signalétique. Pour la ministre, une fois tout cela concrétisé, le travail mené par la confrérie du Vignoble (lire ci-contre) sera mieux mis en évidence, mais la rampe contribuera aussi à augmenter l’attractivité du site de l’abbaye en général.

De quoi avancer toujours davantage dans une philosophie de tourisme durable, c’est-à-dire proposant à la fois une offre diversifiée et économiquement viable, un respect de l’authenticité des lieux et de l’environnement, avec également un aspect social vu cette attention portée à l’accès pour tous les publics.

"Cette nouvelle rampe n’a été possible que parce que des hommes et des femmes se sont engagés et mouillés au Vignoble, à l’abbaye, à la Commune, à la Province, à la Région, au Fédéral, à l’Agence wallonne du Patrimoine, à la Commission des monuments historique, à la Régie des bâtiments, a remercié sur place le président de la confrérie, Christophe Waterkeyn . Ce projet né en 2008 est passé dans de nombreuses mains et a mis 15 ans pour aboutir. Dans le labyrinthe des administrations aussi bienveillantes que nombreuses, et celui des procédures à la souplesse légendaire, il a suivi son fil d’Ariane qui a aujourd’hui plusieurs visages. Ils et elles se reconnaîtront: ils ont agi en sa faveur, ouvertement ou en toute discrétion."