La Hulpe, Evere, Schaerbeek : plus de 7 500 heures d’enquête ont précédé le procès des SDF Fabien Lombaerts et René De Staerke

Les jurés ont estimé qu’il s’était rendu coupable de quatre assassinats, alors qu’il avait déjà été condamné en 2004 par la cour d’assises du Hainaut, après avoir poignardé à mort une vieille dame qu’il voulait dévaliser. Son comparse René De Staerke, coupable de trois assassinats commis aux côtés de Lombaerts, a écopé de 23 ans de réclusion suivis de dix ans de mise à disposition du TAP.

Au début du procès, les enquêteurs et deux juges d’instruction avaient expliqué, durant deux jours et demi, la manière dont l’enquête avait été menée après la découverte d’un premier corps, en novembre 2018 dans un bois de La Hulpe. Pas évident, sachant que deux assassinats avaient été commis en Brabant wallon et deux en région bruxelloise, que les corps des victimes dénudés et recouverts de branchage avaient été retrouvés parfois à plusieurs mois d’intervalle, et qu’il y avait très peu d’indices sur place pour lancer les recherches.

19 cartons, soit plus de 10 000 pages

Ce n’est qu’au prix d’un énorme travail de recoupement, d’analyse de données de téléphonie et de récoltes de témoignages dans le milieu des SDF – auquel appartenaient tant les accusés que les quatre victimes – que l’enquête a pu aboutir. Le dossier soumis à la cour d’assises faisait 19 cartons, soit plus de 10 000 pages de procès-verbaux et de devoirs divers réalisés par les policiers à la recherche de la vérité.

À plusieurs reprises durant le procès, l’avocat général Stéphane Lempereur avait d’ailleurs rendu hommage au travail rigoureux, obstiné et extrêmement professionnel des enquêteurs de la police judiciaire fédérale (PJF) pour amener les deux auteurs dans le box des accusés.

Puisque le verdict est à présent tombé, la PJF elle-même, habituellement discrète, vient de réagir dans un communiqué.

"Derrière cette condamnation, il y a un minutieux travail de 7 500 heures d’enquête menée par une petite équipe d’enquêteurs de la PJF du Brabant wallon, soulignent les responsables. Ces enquêteurs se sont livrés à une analyse minutieuse des affaires non résolues (cold cases) des faits similaires commis dans différents arrondissements de Belgique. C’est ainsi qu’un quatrième fait en lien avec les précédents sera mis en évidence, avec la collaboration de la Cellule des personnes disparues de la police fédérale. […] L’élucidation de ces assassinats en série témoigne de la qualité des prestations et de l’envergure des enquêtes qui peuvent être menées au sein d’une PJF de dimension modeste, à l’instar des unités de grande taille."