Ittre: le Théâtre de la Valette lance sa saison 2023-2024

Pour l’instant, Michel Wright travaille sans recevoir de salaire. "Mais je fais jouer les comédiens au barème et les techniciens aussi. Ils sont contents de travailler chez nous", rassure le directeur qui espère que des jours plus heureux s’annoncent enfin pour son petit théâtre.

Deux créations et cinq accueils testés pour vous

La prudence était donc de rigueur pour élaborer la programmation de la saison 2023-24. Et qui dit prudence dit aussi moins de créations. "Malgré cela, je suis très heureux. La saison qui s’annonce confirme notre envie de faire du théâtre contemporain, et je l’envisage sans trop d’inquiétudes, poursuit le directeur. Nous aurons 7 spectacles dont 2 sont des créations de la Valette.Et nous avons été obligés d’augmenter les prix d’un euro par place. C’est la première fois que nous augmentons depuis 2018."

Voici les sept moments forts de la saison…

1. Emma, de Dominique Bréda. "C’est du théâtre belge contemporain. La comédienne Julie Roisin l’a joué à la Samaritaine, une petite salle bruxelloise, il y a 12 ans, avec succès. C’est une évocation de la vie d’Emma Bovary très réactualisée. C’est à la fois drôle et grave, très actuel, et c’est super intéressant." Du 28 septembre au 10 octobre.

2. Mathilde, de Véronique Olmi, une autrice française contemporaine. "Voilà notre première création. Il s’agit d’un portrait de femme et la pièce sera mise en scène par une femme, Rosalia Cuevas." Mathilde sort de prison et retourne au domicile conjugal. Elle a été incarcérée pour avoir entretenu des relations avec un garçon âgé de 16 ans. "Rosalia Cuevas a aussi déjà joué dans cette pièce, et elle la connaît par cœur." Sur scène, Caroline Lambert et Jean-Philippe Altenloh, un fidèle de la Valette. Du 19 octobre au 26 novembre.

3. Six heures au plus tard, de Marc Perrier (1983), sera la comédie montée pour les fêtes. Ce sera aussi la deuxième création de la saison. "Ce sera un gros chambardement dans le théâtre parce qu’il y a une bagnole qui va défoncer le mur du théâtre…"

Cette voiture sera conduite par une jeune femme délinquante qui a fait un casse dans un casino. Après une manœuvre malheureuse, elle atterrit dans la chambre de la maison d’un vieux comte misanthrope. Ils sont contraints de cohabiter le temps d’une nuit mouvementée. "C’est le choc de la rencontre de deux personnages que tout oppose. Deux générations, deux manières de s’exprimer, deux visions du monde… C’est très très drôle, c’est une pièce formidable et elle sera jouée par Marc De Roy et une femme car nous avons décidé que le loubard serait une femme." Du 7 au 31 décembre.

4. Perfect Day, de Geneviève Damas, est un accueil. La pièce a été créée la saison passée au Vilar, à Louvain-la-Neuve, et elle a eu un succès fou pendant trois semaines. Elle est interprétée par Hélène Theunissen, mise en scène par Lara Ceulemans. L’autrice a écrit ce monologue pour la comédienne. Elle traite du rapport au désir d’une femme âgée de 60 ans. Un monologue sensible et drôle. Du 11 au 28 janvier.

5. Acting, de Xavier Duringer, auteur français contemporain. "Je l’ai vu à l’Os à Moelle, une petite salle bruxelloise, dans une mise en scène d’Alexis Goslain. J’y ai vu un acteur époustouflant. Bernard Sens qui jouait Robert. Et sincèrement, ce que j’ai vu, c’est Robert de Niro lui-même."

Le pitch ? Deux détenus condamnés doivent partager leur cellule avec un troisième, un meurtrier qui est aussi acteur et réalisateur. Or, justement, l’un des deux condamnés ne rêve que de devenir acteur de cinéma… Il va devenir son élève… "C’est une mise en abîme extraordinaire du théâtre, sourit Michel Wright et un texte percutant et efficace." Du 8 au 25 février.

6. Mais c’est quoi ton vrai métier ? de Lionel Liégeois, avec Aurélie Frennet et Benoît Janssens. "Cette pièce raconte, avec beaucoup d’humour, la galère des jeunes comédiens aujourd’hui en Belgique. C’est un spectacle d’une jeune compagnie d’une générosité totale et elle n’a pas un ton revanchard du tout." Du 21 au 31 mars.

7. Naître, un texte de Barnabé Dekeyser. "C’est la Compagnie Vivre en Fol qui propose un texte centré sur la maternité. C’est très tendre et doux." Du 11 au 21 avril.

Enfin, dernière date, la saison de la Valette s’achèvera avec Wireless people, un accueil de la pièce du Vilar (hors abonnement) qui tournera dans tout le Brabant wallon et sera à Ittre le 23 avril 2024.

Les abonnements sont ouverts: 0473 29 17 09, www.theatrelavalette.be