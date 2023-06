CPAS: Compte 2022 et 2e modification budgétaire en boni

Le président de CPAS a poursuivi en présentant la deuxième modification budgétaire 2023. "Celle-ci est obligatoire puisque nous avons le résultat du compte 2022 que nous devons injecter dans le corps du budget 2023. C'est ce que nous faisons, puisque nous injectons les 325 000€. Nous profitons aussi de cette MB2 pour ajuster certaines dépenses en fonction de la réalité de terrain. Par exemple, nous adaptons les dépenses de personnel en fonction des présences et des absences. Nous avons également effectué un petit nettoyage et transféré certaines fonctions dans d'autres services. En définitive, nous avons un résultat ordinaire d'un peu plus de 263 000€ à l'issue de cette modification budgétaire. Nous sommes donc toujours en boni, c’est très bien. Je rappelle également qu'il n'y a pas de modification de la dotation communale depuis 2017." Un compte 2022 et une modification budgétaire 2023 qui n'ont pas amené de questions de la part de la minorité. Les deux points ont été approuvés à l'unanimité.