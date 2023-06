Ottignies-LLN: Les fidèles du breuvage bio étaient réunis ce week-end à Biovitis

Les organisateurs craignent toutefois un déficit. "L'objectif est de rentrer dans nos frais, sans plus. Nous avons cette année à supporter les frais de location de salle, plus de 1 000€, que nous occupions gracieusement précédemment. Nous allons devoir puiser dans nos réserves financières."

La particularité du Salon est que les producteurs, obligatoirement détenteur d'une certification bio ou en passe de l'obtenir, s'adressent en direct aux visiteurs. "Nous exigeons la présence d'un représentant du domaine. Nous n'acceptons pas les revendeurs."

Le public, estimé à plus de 800 personnes, est généralement ravi de sa visité. "Nous avons les habitués qui viennent renouveler leur stock chez les viticulteurs qu'ils connaissent. Nous avons entre dix-huit et vingt fidèles. Cette année, nous avons cinq nouveaux. Certains viticulteurs sont présents chez nous depuis 2009", poursuit Vincent Dasnoy.

Le Paris de Dom Tapiau présent depuis 2009

C'est le cas d'Olivier Reumaux, du Domaine Le Parvis de Dom Tapiau du Bordelais, présent avec son cousin Thomas. "Nous avons une production de 25 000 à 30 000 bouteilles. Nous étions des précurseurs en vin bio il y a 25 ans. Personne n'y croyait vraiment alors. On cultive les vignes en ensemençant. On travaille très proprement. Nous mettons très peu de sulfite dans nos vins, moins que ce que Nature et Progrès autorise. Ils se conservent dix ans sans problème", révèle Olivier Reumaux, qui espère que cette année sera meilleure que les précédentes. "L'année dernière, nous avons souffert de la sécheresse, l'année d'avant c'était la pluie, nous avons également eu le mildiou dans les vignes en 2020."

Le domaine apprécie de salon Biovitis. "C'est un salon à taille humaine avec une organisation parfaite. Les visiteurs, dont beaucoup d'habitués, y retrouvent une large gamme de vins bio. C'est très agréable."