L'éolienne citoyenne de la coopérative HesbEnergiebEnergie a été inaugurée à Orp-Jauche

Cette coopérative, créée en 2013 par 13 citoyens, a pour objectif de produire des énergies renouvelables sur le territoire de la Hesbaye et ainsi apporter une réponse aux enjeux climatiques. "Face aux catastrophes climatiques qui s'annonçaient déjà, les fondateurs étaient d'avis que les citoyens ont aussi un rôle à jouer dans la transition énergétique, pour ne pas laisser aux seuls gouvernements et grosses entreprise la tâche de la mener à bien", expliquent les responsables de HesbEnergie.

Tout comme à Perwez, le partenariat s'est fait avec la société Eneco. "L'accord de partenariat prévoyait qu'une des neuf éoliennes du parc serait financée, construite et exploitée par HesbEnergie. Notre coopérative a également proposé à deux autres coopératives d'y participer."

Nosse Moulin (Gembloux, Namur) et Champs d'Energie (Fernelmont, Namur) ont profité de l'occasion pour se greffer au projet. "Les citoyens ont investi, via les trois coopératives participantes, un million d'euros dans cette éolienne. Le solde de l'investissement est apporté par un crédit bancaire." La commune de Ramillies a aussi pris des parts dans ce projet.

1 500 coopérateurs et un capital de plus de 2,3 millions€

Vu l’objectif du projet qui se veut en faveur de l'environnement, des mesures compensatoires ont été prévues sur 30 hectares. "Il s'agit de parcelles enherbées et des bandes de céréales qui seront laissées sur pied pour favoriser le développement des espèces d'oiseaux qui nichent dans les plaines agricoles", précise Bernard Deboyser, administrateur-délégué d'HesbEnergie.

La coopérative compte à ce jour plus de 1 500 coopérateurs et a déjà récolté un capital de plus de 2,3 millions d'euros pour ses projets. En plus de celle inaugurée ce samedi sur le territoire d'Orp-Jauche, elle possède déjà un mât à Fernelmont, en partenariat avec deux autres coopératives et la commune. Depuis 2021, elle est partenaire d'une éolienne à Juprelle (Liège) et de trois petites centrales hydroélectriques. Quatre projets sont également en cours, dont un à Perwez.