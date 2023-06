La foire agricole à Nivelles

Du soleil, des animaux en plus grand nombre que lors des dernières éditions, une Grand-Place animée dès le début de la matinée et beaucoup de monde tout au long de la journée de ce lundi de Pentecôte: la foire agricole version 2023 est une réussite. Le concours de bovins proposé en matinée, par exemple, était bien étoffé. De même, les lapins et autres volailles du petit élevage, absents depuis trois ans, étaient de retour dans le cloître de la collégiale.

Paraparétique, Olivier Delire participe à ses 4es 20 km de Bruxelles

En situation de handicap depuis une chute en VTT, le Wavrien Olivier Delire a participé aux 20 km de Bruxelles dimanche, en handbike. Et au profit de Handicap International.

Première pour Louvain-la-Neuve: une caméra de surveillance devant le Bidule

Des nuisances et des incidents (tapages, déchets, bagarres, etc.) sont constatés de manière récurrente devant cet établissement de la Grand-Rue. Une caméra sera placée temporairement afin de les prévenir.

La Blanke Doreye dégustée dans la joie à Jodoigne

Le XXXVe chapitre de la Blanke Doreye a regroupé le 27 mai, au Cepes, quelque 150 personnes. Quatre personnalités sont devenues membres d’honneur.

"Les Histoires à bicyclette": l’opération originale de la bibliothèque de Braine-l’Alleud

"Les Histoires à bicyclette", c’est l a nouvelle animation itinérante imaginée par les bibliothécaires brainoises pour la belle saison. Il s’agit d’aller à la rencontre du public avec quelques dizaines de livres, transportés dans une remorque spécialement décorée – et immatriculée ! – et tirée par un vélo électrique.

"Dinner in the sky" dominera la butte du Lion de Waterloo

" Dinner in the sky " s’installe à la butte du Lion de Waterloo jusqu’au 29 juin pour une 12e édition. Les places encore disponibles sont rares.

Le Brabançon wallon Will Still prolonge comme entraîneur du Stade Reims

En place depuis la mi-octobre comme T1 du Stade Reims en Ligue 1 française (football), Will Still (30 ans) vient de prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires.