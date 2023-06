Braine-l’Alleud : pas si simple de créer une plaine de jeux à Lillois...

Geoffroy Matagne, l’échevin en charge de la jeunesse, a répondu qu’un des problèmes dans ce dossier est de trouver un lieu adéquat dans le village. C’est moins une question d’espace que de nuisances potentielles. Parce que les plaines de jeux, d’après l’expérience du collège, tout le monde en réclame pour ses enfants et trouve ça génial. à condition que ce ne soit pas trop près de chez soi.

"On est donc très prudent", a précisé l’échevin. À Lillois, un des emplacements envisagés se situe à l’arrière de la crèche. Mais le collège tient à concerter les riverains sur la question, ce qui n’a pas encore été fait.

L’autre souci, c’est que les projets soumis dans le cadre du budget participatifs sont plafonnés à 10 000 € d’investissement de la part de la Commune. Et si mettre des jeux dans un jardin pour un particulier coûte tout au plus quelques centaines d’euros, ce n’est pas la même chose d’en installer dans l’espace public. Il faut que les modules soient de qualité de manière à durer dans le temps, mais surtout que toutes les normes de sécurité soient respectées. Et ce n’est pas une mince affaire, d’autant que ces règles évoluent sans cesse, devenant de plus en plus contraignantes et donc coûteuses à mettre en œuvre.

En clair, avec 10 000 €, on peut à peine installer un cheval à bascule, ou la clôture autour de la parcelle quand elle sera choisie. Une véritable plaine de jeux publique, cela coûte plutôt dans les 150 000 €.

Corentin Roulin (Écolo) s’est montré assez fâché de la réponse. Le conseiller s’est demandé pourquoi le collège n’a pas dit cela directement aux personnes dont la proposition a été acceptée. Et puisqu’il est question d’instaurer une dynamique participative, pourquoi ne pas impliquer les citoyens dans la réflexion sur l’implantation. "Ce n’est pas acceptable de dire maintenant qu’on ne peut rien faire avec 10 000 €", a-t-il affirmé.

Le bourgmestre, Vincent Scourneau, a concédé qu’il y avait sans doute eu une erreur de communication au départ du dossier. "Mais la réalité des chiffres, c’est celle qui vient d’être exposée, a conclu le maïeur brainois. Ici, on ne rejette pas l’idée, mais il faut trouver un terrain qui ne pose pas de souci dans un quartier. Nous avons beaucoup d’exemples d’endroits où les gens nous ont demandé de démonter les plaines de jeux, quelques années après s’être mobilisés pour demander qu’on les aménage. C’est assez classique."