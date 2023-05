Plus de 150 artistes et artisans ouvrent les portes de leur maison ou de leur atelier pour laisser découvrir leurs créations.

Les organisateurs espèrent attirer beaucoup de monde pour rencontrer ces passionnés et découvrir leurs différentes disciplines artistiques. Peinture, sculpture, aquarelle, dessin, pastel, hyperpointillisme, céramique, porcelaine, encadrement, photographie, création de bijoux, dentelle, création de vêtements de poupées, art floral, travail du verre, du bois, du tissu, et du papier, écriture, recycl’art,… Autant de choses à voir lors de cet événement haut en couleur.

Le PCDN organise au même moment son action jardins ouverts à 100% naturels, l’occasion d’en profiter pour aller découvrir les jardins à la fois sauvages et biologiques, des potagers en permaculture, une forêt Miyazaki, des étangs où faune et flore se côtoient… Les expositions et jardins seront accessibles samedi et dimanche de 11 à 18 heures.

Côté pratique, le public établit son parcours à la carte grâce au plan qui est disponible sur le site internet de la commune de Grez-Doiceau mais aussi dans tous les lieux d’exposition ainsi que dans le stand d’information qui se trouve au point numéro 1 du parcours d’artistes, soit rue Saint-Georges 4.

Pour Caroline Theys, échevine, "ce parcours est une véritable opportunité pour les artistes de se faire connaître, pour le public d’apprécier leur talent mais c’est aussi un magnifique moment pour découvrir notre belle région, ses villages et ses sentiers bucoliques."