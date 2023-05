Qui sont les suppléants du Brabant wallon ?

Les suppléants, ce sont ces personnes désignées pour siéger s’il faut remplacer un député qui démissionnerait ou qui serait appelé à devenir ministre. Suivant leurs résultats, les candidats suppléants sont classés en ordre utile au cas où…

S’il y a des candidats suppléants lors des élections régionales et fédérales, ce n’est pas le cas lors des élections communales et provinciales. Les candidats non élus sont, de fait, les potentiels suppléants.

Lors de la dernière législature, un seul suppléant a été amené à siéger au parlement wallon: il s’agit de Nicolas Janssen (MR). Le La Hulpois a remplacé Valérie De Bue lorsque celle-ci est devenue ministre.

Il faut être un fin observateur de la politique brabançonne wallonne et avoir une bonne mémoire pour lister les quatre suppléants qui pourraient faire leur entrée au parlement wallon en cas de défection d’un député. Il s’agit de Cindy Dequesnes (Écolo), Aurore Heuse (cdH), Lyselyne Louvigny (MR, 2e suppléante) et Louison Renault (PS).

Vincent Scourneau occupe le siège de Charles Michel

Au Fédéral aussi, les listes sont divisées en candidats effectifs et suppléants. Un seul député fédéral brabançon est un suppléant: Vincent Scourneau (MR) a remplacé Charles Michel, dont la fonction de président du conseil européen est incompatible avec celle de député.

Les suppléants qui pourraient être amenés à siéger en cas de défection d’un député sont désormais Siska Gaeremyn (Écolo), Sophie Keymolen (MR) et Anne Lambelin (PS).