Bagarre à coups de couteau au skate park de Braine-l'Alleud: deux ans avec sursis pour un Nivellois

Rayane, un jeune Nivellois, affirme qu’il a ramassé un couteau par terre lorsqu’il s’est retrouvé encerclé par trois membres de la bande adverse. À le suivre, il s’agissait surtout de se défendre. Il a crié "Si tu avances, je te tue" à un premier protagoniste, qui n’en a pas tenu compte. La lame s’est dès lors enfoncée dans son flanc, touchant un rein et le foie. Un autre protagoniste a aussi pris un coup de couteau à l’entrejambe, même si Rayane affirme que celui-là, il ne pensait ne pas l’avoir touché…

Mais sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, le Nivellois était en aveu d’avoir porté ces deux coups de couteau. La première victime, sérieusement blessée, s’est retrouvée aux soins intensifs du Chirec. Et devant la justice, c’est une prévention de tentative de meurtre qui avait été retenue à l’encontre du jeune prévenu. Pour le ministère public, l’utilisation du couteau et la phrase prononcée avant de porter le coup montrait à suffisance l’intention de tuer qui animait le jeune homme.

Le tribunal, dans le jugement qu’il a rendu mardi matin, suit plutôt la thèse de la défense. Compte tenu du contexte d’une bagarre entre bandes, avec plusieurs protagonistes se battant en même temps, un doute persiste à propos de la volonté de tuer. Les faits sont dès lors requalifiés en coups et blessures volontaires. Vu la gravité des faits, la facilité avec laquelle le Nivellois est passé à l’acte et le fait qu’il n’a pas tenu compte d’une condamnation dont il avait écopé deux mois avant les faits de Braine, il est condamné à deux ans de prison et à 800 euros d’amende. Un sursis lui est octroyé pour la partie de cette peine qui excède la détention préventive déjà subie, et pour la moitié du montant de l’amende.

Le Nivellois n’en a cependant pas terminé avec la justice puisqu’il est pour l’instant en détention préventive – donc présumé innocent à ce stade – pour une autre tentative de meurtre au couteau, remontant au 1er janvier dernier.