Divine N’Sunda, l’accueillante de la Petite École de Gentinnes, va sortir du centre fermé de Holsbeek

Pour rappel, Divine N’Sunda, originaire de République Démocratique du Congo, est accueillante scolaire à la Petite École de Gentinnes - où elle est unaninement appréciée - depuis plus de six ans, et présente en Belgique depuis une dizaine d’années. Il y a quelques mois, sa demande de régularisation avait été rejetée et elle avait été emmenée en centre fermé le 31 janvier. Une erreur administrative s’est glissée dans son dossier, ce qui avait apparemment " justifié " cette décision.

Une décision qui avait suscité une forte émotion dans le village de Gentinnes et alentours ainsi qu’une forte mobilisation, avec plusieurs actions entreprises.

Plus d’informations à venir.