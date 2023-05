Brabant wallon : 45 écoliers à la Dictée du Balfroid ce samedi

Àla veille de l’épreuve, les organisateurs de la Dictée du Balfroid semblent aussi enthousiastes que les 330 élèves de sixième primaire, appelés à en découdre ce samedi après-midi. "Nous avons fait le plein d’inscrits et avons même dû clôturer un peu plus tôt que prévu, afin d’accueillir les enfants et leurs parents dans de bonnes conditions, détaille Liliane Balfroid. L’an dernier, la dictée traitait de l’actualité du moment, de la guerre en Ukraine et des inondations qui avaient touché quelques mois plus tôt la Wallonie. Cette fois, la thématique sera dans l’air du temps, mais nettement plus réjouissante."