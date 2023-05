Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon : quand l’ONSS vide ses fonds de tiroirs

L’ONSS perçoit et gère les cotisations sociales patronales et personnelles par lesquelles il finance les différentes branches de la sécurité sociale. Le fait qu’une société ou un particulier oublie, ou s’abstienne volontairement, d’effectuer ses versements anticipés peut être considéré comme un indicateur d’une situation financière délicate, annonciatrice d’un passage plus ou moins proche devant la chambre des entreprises en difficulté du tribunal de l’entreprise ou devant la chambre hebdomadaire de ce dernier qui règle les aveux de faillite ou les citations en faillite.