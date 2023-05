Trois entrepreneurs du BW créent leur vin effervescent

Gary Garnier-Guisgand (40 ans) et ses deux acolytes, Olivier De Vuyst et Nicolas Wauters, sont trois entrepreneurs originaires du Brabant wallon. Ils ont décidé de créer leur propre vin effervescent, selon une technique digne de la méthode pratiquée en Champagne. Pour ce faire, ils ont fait l’acquisition d’un terrain agricole de dix hectares de surface, dont huit utilisés pour les vignes, situés par un hasard cocasse rue du Champ des Vignes, à deux pas du cimetière de Lasne, dans la vallée du Smohain.

Chastre: l’extension du dépôt TEC a du plomb dans l’aile

C’est une décision cruciale qui vient de tomber début de semaine: la demande de permis pour l’extension du dépôt TEC à Chastre a été refusée par les fonctionnaires délégué et technique. Bien plus qu’une simple bataille remportée par les citoyens et élus locaux, c’est presque une victoire par KO. Même si le dossier n’est pas complètement rangé aux oubliettes, on imagine mal un renversement de situation.

Football: Waterloo monte en P1

Waterloo bat Survoyés, remporte le tour final et retrouve la P1. Les Waterlootois ont joué avec les nerfs de leurs supporters et dirigeants mais la montée en P1 en est d’autant plus belle.

Court-Saint-Étienne inaugure sa première rue cyclable

Les travaux d’aménagement et d’égouttage de l’avenue des Prisonniers de guerre sont terminés. La rue est devenue la première rue cyclable de Court-Saint-Étienne. Les autorités communales l’ont inaugurée, ce lundi 15 mai 2023 en matinée, à l’heure de la rentrée scolaire.

Lasne: Meurtre de la baronne Ullens, une reconstitution riche en enseignements

La reconstitution du drame qui a endeuillé la famille Ullens de Schooten le mercredi 29 mars dernier à Ohain s’est déroulée mardi matin durant environ trois heures. La police de la Mazerine avait pris les dispositions utiles pour qu’elle se déroule loin des regards des éventuels curieux, des riverains et des journalistes. Ceux-ci n’ont rien pu voir de la scène masquée par des bâches amenées par la Protection civile.

Nivelles: les Récollets ont retrouvé leur clocheton

Le clocheton de l’église Saints-Jean-et-Nicolas de Nivelles a été remis en place ce mardi matin, après une rénovation complète qui a été réalisée au sol.

Wavre: le Jeu de Jean et Alice version 2023, c’est du grand spectacle

Le metteur en scène Luc Petit a réussi la prouesse de dépoussiérer le spectacle folklorique préféré des Wavriens en multipliant les techniques scéniques et les disciplines artistiques. À voir jusqu’à dimanche, tous les soirs, sur la place Cardinal Mercier.

Nivelles: un train arc-en-ciel pour plus de tolérance

Sans le savoir sans doute, les navetteurs qui se trouvaient sur les quais de la gare de Nivelles, mercredi vers 11 h 30, ont assisté à une première: la SNCB a mis en service un train dont trois voitures ont été décorées aux couleurs de l’arc-en-ciel, en référence à la lutte contre les discriminations que subissent encore trop souvent les personnes LGBTQIA +.