Scène de villages amène la culture au seuil de votre maison

C’est même au cœur des villages que les scènes proposeront arts de rue, cirque, musique, théâtre, conte, danse, et autres animations: "C’est la 6e édition de Scène de village et l’an dernier, on a retrouvé cette saveur d’antan, ou d’avant Covid, et cela a fait du bien à tout le monde. On a investi de nouveaux lieux avec de nouveaux partenaires, c’est ça aussi la richesse de Scène de Villages."

Outre la programmation artistique, Scène de Village entend mettre en valeur le patrimoine culturel et même bâti des endroits visités: "Oui, c’est l’un des objectifs, avec celui qui permet aux habitants de se retrouver en toute convivialité. on amène la culture au seuil des maisons avec un programme différent à chaque escale. Au total, cela fait 35 spectacles différents dans de nouveaux endroits et en s’appuyant sur un autre événement comme à Incourt ce samedi où notre escale est jumelée à l’inauguration du Centre du patrimoine et de la ruralité, récemment entièrement rénové (NDLR: voir ci-dessous) ."

De nouveaux villages

Ensuite ce sera le terrain de football d’Huppaye pour Ramillies, le cœur de village d’Hamme-Mille pour Beauvechain, la carrière de Dongelberg pour Jodoigne, "Les Garances", un centre pour personnes en situation de handicap à Jandrain-Jandrenouille pour Orp-Jauche, et différents endroits à Thorembais-les-Béguines (Les Royales Marionnette, La Balade aux miroirs et La Petite Cense) pour Perwez.

"Ce sont de nouveaux villages où nous allons nous arrêter. Il y a juste à Hélécine où on retourne sur le site du Brouc comme l’an dernier."

Chaque année, les organisateurs font appel à un artiste ou à un collectif d’artistes pour concevoir, réaliser et animer un dispositif artistique mobile qui sera le symbole de la tournée culturelle et sera présent sur les 7 escales: "C’est la seule animation qui est commune à toutes les escales et pour 2023, l’objet mobile sera un ensemble d’objets sonores et musicaux en céramique. C’est le fil rouge et nous organisation des ateliers quelques jours avant notre passage dans un village, ateliers dans lesquels nous travaillons en collaboration avec Article 27 et des partenaires sociaux des sept communes (CPAS, MJ, AMO, centres pour personnes en situation de handicap…). Le but est que les gens qui participent ateliers se sentent légitimes de participer à Scène de Villages. L’objectif est clairement de faire venir les publics plus précarisés et éloignés de la culture sur les événements."

Tous les accès aux spectacles et aux activités sont gratuits et ouverts à tous.

Le programme complet: www.ccbw.be ; scenedevillages.be