Nivelles: Inquiétudes pour le marronnier de Baulers âgé de 300 ans

Ce petit rappel historique donne la mesure de l'émoi qui touche depuis quelques jours les Baulersois. En effet, la Ville vient de confirmer qu'un autre marronnier, lui aussi poussant en plein centre du village mais âgé celui-ci de plus de 300 ans, est aujourd'hui en très mauvaise santé. Partiellement en fleur actuellement, il a grandi le long de la rue de l'Église, pratiquement face au carrefour avec la rue de Dinant. "Louis XIV vivait encore quand il a commencé à pousser, il a connu la Révolution française, constate l'échevin des travaux et de la gestion des espaces verts, Pascal Rigot. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'il est colonisé par divers champignons, et des cavités se sont formées dans le tronc. Nous avons organisé une réunion à ce sujet avec les services communaux des travaux, de l'environnement et le DNF, le Département de la Nature et des Forêts. Parce que c'est un arbre classé comme remarquable depuis longtemps, et il fallait décider ce qu'on allait faire."

Le constat est partagé par tous : ce vénérable marronnier ne va pas bien et il est en fin de vie. Toute la question est de savoir s'il doit être abattu ou s'il peut encore rester sur pied. Dans un premier temps, il a été décidé qu'il sera élagué, et ce travail délicat a été confié par la Ville, via un marché public, à une société spécialisée dans l'entretien des arbres anciens.

Ce sont ces professionnels qui apprécieront, au fil de leur travail, s'il y a moyen de sauver pour quelques années encore ce magnifique marronnier. "On espère que l'élagage suffira et qu'il ne faudra pas l'abattre, confirme l'échevin. En tout cas, il fallait regarder cela de près et nous avons pris les choses en main. Je comprends que pour les habitants, cet arbre soit un repère. Tout le monde y est attaché. Mais il est aussi en bordure de voirie, et à côté d'une maison : on doit prendre en compte des impératifs de sécurité. On verra, nous nous en remettons aux spécialistes."