Inauguration du Centre du Patrimoine et de la Ruralité à Incourt ce samedi 20 mai

"Grâce aux subsides de la Région wallonne et de la Province du Brabant wallon, nous avons pu sauvegarder un bâtiment public au cœur même du village d’Incourt, en face de la maison communale. Ce bâtiment a accueilli des centaines d’enfants. Des classes se sont succédé pendant des décennies. Il a même servi de cure. Il nous rappelle un passé éducatif, formatif mais créera aussi demain plus de culture, plus de convivialité. Ce bâtiment servira de lieu d’accueil à de multiples activités variées qui devraient notamment rappeler l’histoire de notre commune, comme Centre du Patrimoine et de la Ruralité", a déclaré Léon Walry dans un message adressé à la population.