Dix ateliers dans le cadre du plan climat

L’idée est d’organiser des ateliers, planifiés chaque mois à partir du 30 mai et jusqu’en décembre, pour travailler sur le sixième axe du plan climat wavrien, à savoir communiquer et sensibiliser autour du PAEDC. Chaque atelier dure environ 3 heures et est animé par deux animateurs bénévoles de l’association. Les ateliers sont destinés à une vingtaine d’adultes à partir de 18 ans. Il s’agit d’une animation encadrée basée sur un jeu de cartes pour permettre à chacun de comprendre comment fonctionne le climat. Répartis en petits groupes de 5 à 7 personnes, les participants reçoivent des cartes représentant les principaux leviers qui influencent le climat sur base des informations extraites du dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).

En pratique

Jusqu’ici, "La Fresque du Climat" a réussi à sensibiliser 1 million de personnes dans 50 pays. Ces ateliers se dérouleront à l’Hôtel de ville de Wavre. La participation aux ateliers n’est pas gratuite. Les participants doivent s’acquitter d’un droit d’inscription de 10 € (5 € pour les étudiants et les personnes en recherche d’emploi). L’inscription se fait uniquement en ligne à l’adresse suivante https ://fresqueduclimat.org/inscription-atelier/grand-public /.

Le premier atelier aura lieu le mardi 30 mai, de 18 à 21h30. Les autres dates prévues sont le lundi 26 juin de 18 à 21h30 ; le lundi 31 juillet de 18h à 21h30 ; le lundi 28 août de 18 à 21h30. Le samedi 30 septembre de 15 à 18h30 ; le lundi 30 octobre de 18 à 21h30 ; le lundi 27 novembre de 18 à 21h30 et le lundi 18 décembre de 18 à 21h30.

Derniers jours pour le panel citoyen

Pour rappel, la Ville de Wavre veut constituer un panel citoyen ayant pour objectifs de suivre les avancées de son plan climat afin de proposer des améliorations aux actions existantes ou encore des pistes de mise en œuvre. Ce panel doit être constitué d’une quinzaine de personnes motivées par les questions liées au climat et au développement durable. Elles doivent s’engager pour une durée de deux ans à raison de 5 à 6 réunions par an. Parmi, les conditions pour s’inscrire à ce panel citoyen, il faut être âgé de 16 ans minimum, habiter, travailler ou étudier à Wavre et ne pas être mandataire politique. Les inscriptions pour ce panel seront clôturées ce 21 mai via le formulaire d’inscription disponible à cette adresse https ://wavre.be/developpement-durable-et-climat.