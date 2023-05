À Chaumont-Gistoux, Villages a lancé la campagne électorale 2024, avec Philippe Barras comme candidat bourgmestre

Chef de file, Philippe Barras s'explique. "On avait, en fait, entendu certaines rumeurs, indiquant qu'au sein de Villages, tout le monde n'allait pas continuer,... On a voulu affirmer sans traîner que l'équipe est et reste très active et que, à part deux personnes, tout le monde se représente. Quant aux deux personnes, l'une quitte la commune et l'autre, âgée, a des soucis de santé."

Notre interlocuteur l’affirme : "L'équipe est plus soudée que jamais, nous sommes, en plus, rejoints par des habitants qui souhaitent s'engager à nos côtés, qui partagent notre approche et qui se présenteront avec nous aux élections 2024. Villages, c'est une équipe très forte, avec beaucoup d'expérience et présente sur le terrain. Nous n'avons pas de couleur politique, c'est une particularité de notre groupe. Ici, des gens sont prêts à prendre leurs responsabilités pour notre commune."

Philippe Barras de souligner qu'il constate les nombreuses réactions de la population sur de nombreux dossiers sensibles. "Il y a une demande d'écoute, de dialogue, de transparence, un souhait de changement avec une plus grande participation. Quand on voit la gestion de certains dossiers, comme la chaussée de Huy… Même si le SPW est à la manœuvre, on aimerait plus de réactions de la commune. Il y a actuellement un contexte où l'on sent qu'il n'y a plus de patron à bord avec, malheureusement, les soucis de santé du bourgmestre."